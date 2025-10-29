Melissa tocó tierra en Cuba como categoría 3; Jamaica es zona de desastre

Fotografía de una calle inundada debido al paso del huracán Melissa este martes, en Kingston (Jamaica). Foto: EFE - Rudolph Brown

Aunque Melissa llegó a la isla de Cuba debilitado como huracán categoría 3, en la mañana de este miércoles seguía siendo extremadamente peligroso según las autoridades.

📌Datos clave del huracán

Tras su paso por Jamaica, siendo el peor huracán que ha azotado a esa isla desde que hay registros, más de 530.000 personas quedaron sin electricidad.

Numerosas comunidades quedaron aisladas por los daños en las carreteras, por lo que la magnitud del desastre aún está por establecer.

En su llegada a Cuba, los vientos de Melissa han disminuido hasta 185 kilómetros por hora, mientras la velocidad a la que se mueve la tormenta se ha mantenido a 19 kilómetros por hora en dirección nordeste, mayor a los 5 kilómetros del día anterior. Esto es positivo, pues a menor velocidad, mayor es la destrucción potencial.

Los acumulados de las lluvias en las próximas horas pueden provocar deslizamientos de tierras e inundaciones súbitas, uno de los principales factores de preocupación.

En Cuba, unas 735.000 personas se ha refugiado, la mayoría en casas de familiares y amigos. Esto es casi el 7,5 % de la población nacional.

Luego de que el presidente Moguel Díaz-Canel dijera que sería una “noche difícil”, el oriente de la isla amaneció con el transporte público terrestre, marítimo y aéreo paralizado, así como con la suspensión de clases.

Dos de las siete obsoletas centrales termoeléctricas del país, la columna vertebral del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se han detenido ya por seguridad.

🔴 Siga el minuto a minuto del avance de la tormenta. Esta es una actualización en vivo, le sugerimos refrescar la página para obtener la información más reciente. 🔴

Estados Unidos anunció este miércoles el despliegue de varios equipos especializados en la respuesta y asistencia ante desastres, así como en el rescate urbano, para ayudar a los países del Caribe que se han visto afectados por el huracán Melissa, que provocó ayer graves daños en Jamaica y tocó tierra esta madrugada en Cuba.

“En respuesta a los daños catastróficos causados ​​por el huracán Melissa en muchos países del Caribe, el Departamento de Estado está desplegando un Equipo Regional de Respuesta y Asistencia ante Desastres (DART) y activó equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) con sede en los Estados Unidos para reforzar los esfuerzos de respuesta”, informó el Gobierno estadounidense en la red social X.

Al menos diez personas murieron en Haití por las inundaciones provocadas por el huracán Melissa, que lleva varios días azotando la región del Caribe, informaron el miércoles a la AFP autoridades locales.

El río La Digue se desbordó y arrastró a varios habitantes de la ciudad sureña de Petit-Goave, según el alcalde de la población y el director general de un hospital local, que precisaron que se habían encontrado una decena de cuerpos y que se busca a un número indeterminado de desaparecidos.

Cuba sufrió “daños cuantiosos” por el paso del poderoso huracán Melissa, que atraviesa la isla tras haber tocado tierra en el sureste, indicó este miércoles el presidente Miguel Díaz-Canel.

“Ha sido una madrugada muy compleja”, indicó el mandatario en su cuenta de X, sin precisar los daños provocados por Melissa, que llegó a Cuba con vientos máximos sostenidos de 195 km/h tras haber azotado Jamaica.

“El huracán #Melisa sigue sobre territorio cubano. Pido a nuestro pueblo no confiarse, mantener la disciplina y continuar a buen resguardado”, agregó.

El papa León XIV expresó este miércoles su cercanía a las poblaciones afectadas por el huracán Melissa, que ha atravesado Jamaica y que también ha llegado a Cuba, e instó a las autoridades a hacer todo lo posible para ayudarlas, en un mensaje al final de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

“En estos días se ha abatido sobre Jamaica el huracán Melissa, una tormenta de potencia catastrófica que está provocando violentas inundaciones y en estas horas está atravesando Cuba y son miles las personas evacuadas y ha devastado casas e infraestructuras y varios hospitales”, recordó el pontífice.

El huracán está provocando inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en el oriente de la isla, según informaciones oficiales preliminares y reportes en redes sociales.

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) en Santiago de Cuba, informó en Facebook de las labores de rescate a un grupo de 17 familiares, entre ellos “niños y ancianos”, en una casa en el poblado El Cobre (este), que habían quedado atrapados.

Johnson señaló asimismo que se está informando de inundaciones por las intensas lluvias en localidades de la provincia como Segundo Frente, San Luis y Los Negros.

El huracán Melissa, “extremadamente peligroso”, tocó tierra en el este de Cuba el miércoles, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, indicó el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (CNH).

“Melissa ha tocado tierra en la provincia de Santiago de Cuba, cerca de la localidad de Chivirico”, a las 2:10 a. m. hora Colombia, indicó el Centro en su último parte, calificando el huracán, que pasó previamente por Jamaica, de “extremadamente peligroso”.

El poderoso huracán Melissa se debilitó a categoría 3 poco antes de golpear el miércoles las costas del este de Cuba, después de asolar con vientos feroces y lluvias torrenciales a Jamaica, declarada “zona de desastre” por las autoridades.

