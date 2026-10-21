Aunque no sea posible predecir los resultados de ese choque, no era necesario consultar un espejo humeante para predecir lo que ha llegado a suceder por todo el mundo en estos días. En Francia, hemos visto converger la rabia de cientos de miles de franceses…

Hace un par de semanas me invitaron a responder a la pregunta por las consecuencias del ascenso de la ultraderecha en las Américas y el resto del mundo durante una grabación para el programa Foreign Desk de la revista y radio Monocle. Terminé mi respuesta citando a la banda de rock Kaiser Chiefs: "I predict a riot". En buen romance, abróchense el cinturón porque vamos a chocar.

Aunque no sea posible predecir los resultados de ese choque, no era necesario consultar un espejo humeante para predecir lo que ha llegado a suceder por todo el mundo en estos días. En Francia, hemos visto converger la rabia de cientos de miles de franceses por el alza del costo de vida y el deterioro regresivo de los servicios públicos con un movimiento estudiantil que ya sobrepasa las demandas juveniles para convertirse en un movimiento de la sociedad toda. Ese movimiento está en curso de colisión con las políticas de centroderecha y ultraderecha que han dominado al país por décadas en beneficio de los actores financieros globales, y que pueden seguir gobernándolo tras las próximas elecciones. Dicha orientación política puede leerse con toda claridad en las pancartas de quienes protestan: “Quieren Alemania en 1939, vamos a darles Francia en 1789”. O esta otra, inspirada por una imagen de Goya: “El estado (como Saturno) devora a sus hijos”. Mientras tanto, en Tirana, la capital de Albania, los estudiantes llevan meses liderando demostraciones masivas contra el primer ministro, Edi Rama, a quien acusan de una conexión muy americana: la venta de sus parques y territorios a Jared Kushner e Ivanka Trump para que estos ultrarricos se enriquezcan aún mas con los réditos de una construcción de lujo a costa de lo que pertenece al público. En Bélgica, trabajadores y estudiantes se han tomado las calles para protestar en contra de los recortes a la educación, la motosierra a los servicios estatales y la presión económica. En India, son de nuevo los jóvenes quienes durante semanas o meses han liderado protestas en contra de los cambios al censo electoral que buscan atornillar a Modi en el poder y dar al traste con la ya muy deteriorada democracia del sudeste asiático. Como en Francia, también en India miles han sido arrestados cuando las provocaciones y la rabia salen de su cauce. En Italia, son una vez más el alza en el costo de vida y la creciente frustración con las políticas gubernamentales de la ultraderecha fascista representada por Giorgia Meloni lo que explica el tono de las protestas. Como en Limoges y en Paris, también en Milán las protestas se tornaron violentas.

Puede condenarse la violencia, pero sería insuficiente, y hasta tonto y canalla, como diría un excelente filósofo colombiano, quedarse en ese nivel de la reflexión. Cabe observar las diferencias y resonancias entre las anteriores y las protestas de estos días en Buenos Aires, Argentina, donde una multitudinaria manifestación pacífica que reclamaba el fin de la motosierra de Milei y, en particular, fondos para la educación superior pública, terminó en una batalla campal entre gases lacrimógenos y chorros de agua frente a la sede del Congreso de la República. Una de las imágenes más icónicas de la semana pasada es la una joven argentina que ondea la bandera argentina mientras resiste el cañón de agua, de paso arrebatándole a Milei y a sus torpes nacionalistas de extrema derecha los símbolos y discursos constituyentes que pertenecen a la sociedad toda. En Portugal, mientras tanto, la sociedad se ha hecho presente en las calles para demandar con furia al gobierno que se ocupe de una vez por todas de la crisis de vida y vivienda que les azota y tortura mientras los salarios siguen bajando y la vida en sus condiciones más básicas se hace imposible. Como ha sucedido en Madrid y en otros lugares de España, donde cientos de miles liderados una vez más por los jóvenes, se han dado cita para protestar no solo contra la crisis de vivienda, el desfinanciamiento de la educación y el alza de los alimentos, sino también contra quienes buscan distraerles de la catástrofe instrumentalizado a los inmigrantes racializados y a los "zurdos", como si estos últimos fuesen los responsables verdaderos. En Serbia, los estudiantes llevan meses liderando algunas de las protestas más contundentes que se han visto desde la caída y división impuesta desde fuera de la antigua Yugoslavia. Luego del desastre ferroviario en la estación Novi Sad, las protestan han crecido hasta convertirse en un choque furioso en contra de la falta de responsabilidad política del gobierno.

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Y en el mundo anglosajón, dirán algunos, ¿por qué allí no protestan? Falso, en los Estados Unidos las protestas No Kings llevan meses y se acrecentaron en días pasados al converger con el movimiento Get Out the Vote que busca movilizar la votación ciudadana en contra del gobierno Trump, quien enfrenta las elecciones de noviembre próximo con altos niveles de insatisfacción e impopularidad. Si dichas elecciones tienen lugar en relativa normalidad (es decir, si Trump deja que las elecciones tengan lugar sin intervenciones excepcionales como las que se han visto por estos lados) se espera que su partido pierda el control del Congreso. Ello afectaría no solo su capacidad de continuar poniéndose por encima de la constitución y las leyes, sino también de intervenir como la ha venido haciendo en el resto del hemisferio para poner y quitar gobiernos títeres.

El resultado de las próximas y muy reñidas elecciones en Brasil será importante en este sentido. "Nunca he experimentado una campaña como esta", me dice un amigo brasilero, "la parcialidad algorítmica es evidente, pero hemos logrado crear vehículos en WhatsApp y otros canales que llegan a más de cinco millones de personas… una suerte de guerra de guerrillas digital para tomarse los medios sociales".

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Mientras tanto, en Gran Bretaña, un país con una larga tradición sindical, pero con menor tradición de movilización y protesta callejera semejantes a las de la Francia revolucionaria, el sindicato de los educadores acaba de llamar a un día de acción el próximo 20 de noviembre.

¿Qué implica todo lo anterior para Colombia? De una parte, resulta notable el que los medios tradicionales, casi todos pertenecientes a grandes grupos económicos y mediáticos, reporten muy poco, si algo, y de qué manera, lo que está ocurriendo por todas partes. Y, de la otra, el hecho de que su relativo silencio converge con el intento por parte del gobierno de borrar y silenciar el arte y la historia del movimiento de protesta en Colombia con el muy pobre pretexto de que estos harían "apología" del terrorismo.

Dicha convergencia se extiende al intento de llevar la legislación más allá de sí misma al (des)calificar casi cualquier forma de protesta como "terrorista" y de paso llevarse por delante la Constitución del 91. Habría que leer como una suerte de síntoma el hecho de que uno de los documentos retirados de manera unilateral de las paredes del Museo Nacional haya sido, precisamente, la Séptima Papeleta. Como sucede en el resto del mundo, dicha reacción gubernamental, ella misma violenta, no es una muestra de firmeza o fortaleza. Por el contrario, quienes gobiernan mediante el miedo siempre temen que un buen día la gente salga a la calle y tras dar un bostezo de aburrimiento ante la falta de competencia cultural y material de quienes les gobiernan, se deshaga de ellos.

Quienes quieren aparentar o regresar a la Alemania de los treintas borran y silencian las imágenes y voces de la historia de la protesta y la resistencia, pasada y presente, porque temen terminar como terminaron los fascistas de los treintas. Su temor está bien fundado. Miren lo que pasa en Francia, Albania, Bélgica, India, Portugal, Serbia, España, en los Estados Unidos, en Italia o en Argentina. Ah, y también en Colombia.

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