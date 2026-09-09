La mitad de los venezolanos cree que EE. UU. se va a beneficiar más del plan petrolero

Venezuela vive momentos claves tras el derrocamiento forzoso de Nicolás Maduro, ocurrido hace 8 meses: cerró la primera ronda de negociaciones entre el chavismo y la oposición para la transición democrática y Estados Unidos acaba de anunciar los planes que tiene para el petróleo venezolano. Mientras tanto, Delcy Rodríguez, respaldada y presionada desde Washington por Donald Trump, sigue al frente del Palacio de Miraflores y María Corina Machado continúa fuera del país. En medio de ese panorama, AtlasIntel y Bloomberg publicaron una encuesta…

Venezuela vive momentos claves tras el derrocamiento forzoso de Nicolás Maduro, ocurrido hace 8 meses: cerró la primera ronda de negociaciones entre el chavismo y la oposición para la transición democrática y Estados Unidos acaba de anunciar los planes que tiene para el petróleo venezolano. Mientras tanto, Delcy Rodríguez, respaldada y presionada desde Washington por Donald Trump, sigue al frente del Palacio de Miraflores y María Corina Machado continúa fuera del país. En medio de ese panorama, AtlasIntel y Bloomberg publicaron una encuesta que deja ver la percepción que tienen los venezolanos adultos sobre eso y otros temas más.

Empezando por Rodríguez, los resultados del sondeo mostraron que, aunque la desaprobación suya es mayor al 60 %, esta cifra disminuyó con respecto a julio, pues pasó del 64,5 % al 60,5 %, luego de que había mostrado un aumento desde febrero, cuando era del 44,3 %, y a partir de mayo empezó a sobrepasar el 58 %. Ahora bien, el 57,9 % de los venezolanos encuestados respondieron que consideran su gobierno como malo o muy malo, el 23,7 % lo describió como regular y solo el 18,5 % como excelente o bueno.

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De hecho, el 40 % respondió que cree muy probable que se conozcan revelaciones de grandes fraudes o esquemas de corrupción y el 27 % aseguró que podría ocurrir una destitución o una renuncia de la presidenta, identificando esos dos factores como unos de los riesgos y desafíos que enfrenta Venezuela en este momento. A eso se suma que el 70 % de los ciudadanos considera mala la situación económica del país. Solo el 36 % cree que en los próximos seis meses va a mejorar. En medio de ello, concluyeron que la corrupción, la pobreza, el debilitamiento de la democracia y el sistema de salud son los más grandes problemas que tiene Caracas en este momento.

En medio de ello, el 32,3 % aseguró que no está al tanto del plan petrolero anunciado recientemente por Trump, mediante el cual empresas estadounidenses tendrían el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas. La gente se mostró dividida frente a ello, pues el 37,6 % dijo que está en contra de lo anunciado, mientras que el 35,4 % aseguró que estaba a favor. El 27,0 % respondió que no sabe cuál es su postura frente a ello.

Eso sí, el 50,2 % de los encuestados respondió que los posibles beneficios del plan petrolero irán más para Estados Unidos que para Venezuela. Además, el 47 % está totalmente de acuerdo con la idea de que el gobierno actual no tiene legitimidad para negociar los recursos naturales del país a largo plazo, el 38 % con que Venezuela está cediendo mucho a cambio de muy poco beneficio y el 36 % con que el acuerdo compromete la soberanía del país. Eso sí, el 37 % cree que eso traerá la inversión necesaria para recuperar la industria petrolera venezolana.

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