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La visita de Delcy Rodríguez a EE. UU. y el nuevo capítulo en su relación con Trump

Delcy Rodríguez llegó a Nueva York para la Asamblea General de la ONU y se prepara para reunirse con Donald Trump, en un encuentro que refleja el giro de las relaciones entre Washington y Caracas, ahora marcadas por acuerdos petroleros, negociaciones políticas y un creciente acercamiento.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
22 de septiembre de 2026 – 08:00 a. m.
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 21/09/2026.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (d) a su llegada este lunes a Nueva York, Estados Unidos, para representar a su país en la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto reunirse el martes con el mandatario estadounidense, Donald Trump. X/Delcy Rodríguez/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (d) a su llegada este lunes a Nueva York, Estados Unidos, para representar a su país en la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto reunirse el martes con el mandatario estadounidense, Donald Trump.
Foto: EFE - –

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Una gobernante venezolana volvió a pisar suelo estadounidense este lunes. Lo hizo para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en una escena que no se veía desde hace siete años, cuando el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, visitó por última vez Estados Unidos.

Delcy Rodríguez llegó a Nueva York para participar en el encuentro anual de la ONU como representante del Gobierno venezolano. Su aterrizaje en territorio estadounidense antecede a una reunión prevista para este martes con el presidente Donald Trump, en un…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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Comentarios
  • Héctor(15733)Hace 14 segundos
    ¿Cómo pasará Delsy Rodríguez a la historia?
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