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Las mentiras de Trump sobre el 11-S: cómo se convirtió en un arma de campaña

Estados Unidos construyó un ritual para blindar el duelo por los ataques del 11-S de la política, pero este es hoy el escenario donde se libra la pelea más política del aniversario.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
09 de septiembre de 2026 – 05:31 a. m.
La ceremonia por el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre se realizará este viernes.
El agente del FBI Daniel Coleman sabía, desde años atrás, de los planes de Osama bin Laden pero, a pesar de sus rigurosas investigaciones, Estados Unidos no tomó en serio la amenaza terrorista que se concretó el 11 de septiembre de 2001 con ataques como el que destruyó las Torres Gemelas de Nueva York.
Foto: Getty Images via AFP - CHIP SOMODEVILLA

Cuatro expresidentes vivos de EE. UU. (Clinton, Bush, Obama y Biden) asistirán este viernes a la Zona Cero de Nueva York para conmemorar a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El único que no asistirá será Donald Trump, y la razón es sencilla.

En 2012, la junta directiva del National September 11 Memorial & Museum, la fundación encargada de la ceremonia, prohibió que los políticos pronuncien discursos para devolverles la centralidad del evento a las familias de las víctimas.

La fundación buscaba evitar que la conmemoración…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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