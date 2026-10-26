 

Lula ganó en Brasil: ¿de dónde salieron los votos de esta remontada histórica?

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta por más de cuatro millones de votos y se convirtió en el primer hombre en lograr un cuarto mandato en Brasil. Lo hizo tres semanas después de quedar por debajo en la primera vuelta: el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, le había sacado más de dos millones de votos de ventaja. Nunca en la democracia brasileña alguien había remontado algo así.

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Redacción Mundo

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Comentarios
  • Gilberto(54899)Hace 6 horas
    Luis inacio LULA da Silva tras su victoria en Brasil: “ NO SEREMOS EL PATIO TRASERO DE NADIE” LULA ganó por cuarta vez la presidencia de Brasil y, con la voz ronca, le mandó contundente mensaje a Washington y a sus serviles de la Ultra/Derecha Latinoamericana, encabezada por Milei, keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella. El Espectador Redacción Mundo 25 de octubre de 2026 – 08:48 p. m. El momento más político llegó cuando Lula entonó: "O queda la patria libre, o morir por Brasil”, un verso de
  • Diana cp(85842)Hace 6 horas
    Fraude, un juez corrupto familiar de Lula dizque prolongo 2 horas mas las votaciones cuando la tendencia era la victoria de Bolsonaro, ni en la mas chabacana Banana Republc había sucedido eso, acuérdense que en unos días comenzará el escandalo del fraude
  • carlos(6836)Hace 6 horas
    mmmm… si… de donde salieron y cuanto costaron?
  • Olegario(51538)Hace 7 horas
    En efecto, de dónde salieron y de dónde salieron esas dos horas extras para terminar las votaciones?
  • Honesto(98692)Hace 8 horas
    Felicitaciones a Lula el y José Mújica han sido los verdaderos y más dignos representantes de la izquierda latinoamericana, también la presidenta de Méjico.
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