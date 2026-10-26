Lula ganó en Brasil: ¿de dónde salieron los votos de esta remontada histórica?

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta por más de cuatro millones de votos y se convirtió en el primer hombre en lograr un cuarto mandato en Brasil. Lo hizo tres semanas después de quedar por debajo en la primera vuelta: el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, le había sacado más de dos millones de votos de ventaja. Nunca en la democracia brasileña alguien había remontado algo así.