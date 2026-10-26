Lula ganó en Brasil: ¿de dónde salieron los votos de esta remontada histórica?
Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta por más de cuatro millones de votos y se convirtió en el primer hombre en lograr un cuarto mandato en Brasil. Lo hizo tres semanas después de quedar por debajo en la primera vuelta: el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, le había sacado más de dos millones de votos de ventaja. Nunca en la democracia brasileña alguien había remontado algo así.
Comentarios
-
Gilberto(54899)•Hace 6 horasLuis inacio LULA da Silva tras su victoria en Brasil: “ NO SEREMOS EL PATIO TRASERO DE NADIE” LULA ganó por cuarta vez la presidencia de Brasil y, con la voz ronca, le mandó contundente mensaje a Washington y a sus serviles de la Ultra/Derecha Latinoamericana, encabezada por Milei, keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella. El Espectador Redacción Mundo 25 de octubre de 2026 – 08:48 p. m. El momento más político llegó cuando Lula entonó: "O queda la patria libre, o morir por Brasil”, un verso de
-
Diana cp(85842)•Hace 6 horasFraude, un juez corrupto familiar de Lula dizque prolongo 2 horas mas las votaciones cuando la tendencia era la victoria de Bolsonaro, ni en la mas chabacana Banana Republc había sucedido eso, acuérdense que en unos días comenzará el escandalo del fraude
-
Manuel Antonio(57607)•Hace 6 horasDe ninguna manera, Flavio pidió prorroga en varios Estados. Eso no fue ventaja para nadie
-
-
carlos(6836)•Hace 6 horasmmmm… si… de donde salieron y cuanto costaron?
-
Olegario(51538)•Hace 7 horasEn efecto, de dónde salieron y de dónde salieron esas dos horas extras para terminar las votaciones?
-
miguel roberto(4016)•Hace 6 horasLos dos candidatos hicieron la misma petición, dada la dificultad presentada con el transporte público. Y salimos a votarlos que no salimos en primera vuelta
-
-
Honesto(98692)•Hace 8 horasFelicitaciones a Lula el y José Mújica han sido los verdaderos y más dignos representantes de la izquierda latinoamericana, también la presidenta de Méjico.