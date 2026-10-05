 

¿Lula puede remontar a Bolsonaro? Los votos que definirán la segunda vuelta en Brasil

El 4 de octubre, con el 100 % de las mesas escrutadas, Brasil confirmó que su elección presidencial se define en segunda vuelta. El senador de derecha Flávio Bolsonaro quedó primero con el 47,03 % de los votos, por encima del 45,16 % del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una jornada más reñida de lo que anticipaban las encuestas. Los dos candidatos se medirán el 25 de octubre y, pese al resultado inicial, Lula todavía tiene de dónde sacar votos.

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Redacción Mundo

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