Adiós a Netanyahu: presidente de Israel nombrará a opositor Eisenkot como primer ministro

Durante la ronda de consultas con los diferentes partidos de la Knéset, el Parlamento…

"El presidente Herzog invitó a Gadi Eisenkot a la residencia presidencial, donde le confiará mañana, a las 5:00 p. m. (hora local), la misión de formar gobierno", señala el comunicado. Eisenokt tendrá un plazo de 28 días para formar gobierno.

El presidente israelí, Isaac Herzog, encargará al líder del bloque opositor, Gadi Eisenkot, la tarea de formar gobierno tras las elecciones legislativas de finales de octubre, anunció el sábado el gabinete de presidencia.

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Durante la ronda de consultas con los diferentes partidos de la Knéset, el Parlamento israelí, Eisenkot sumó un total de 67 recomendaciones de parlamentarios, frente a las 46 obtenidas por el aún primer ministro Benjamín Netanyahu, después de que Judaísmo Unido de la Torá (UTJ) -con 7 escaños e históricamente en la coalición de Netanyahu- declinase recomendar a ningún candidato.

Una vez que el presidente elige a un miembro, este dispone de 28 días, prorrogables otros 14 días, para constituir un nuevo Ejecutivo. Si no lo consigue en esos 42 días, Herzog puede elegir a otro candidato para que intente formar Gobierno.

Netanyahu, quien ha sido primer ministro de Israel durante 19 años en diferentes periodos, hizo un llamamiento hoy a favor de un "Gobierno de unidad", con su Likud junto a partidos de la oposición, a fin de que las formaciones árabes no formen parte del Gobierno.

"Porque está en juego nuestra propia supervivencia. Con un Gobierno como este, Israel, sencillamente, no sobrevivirá", añadió en su segundo videomensaje desde las elecciones.

Por su parte, en otro comunicado, la formación Yashar!, de Eisenkot, calificó el videomensaje de Netanyahu de "discurso histérico" y añadió que solo "habla de ‘unidad’ cuando se da cuenta de que sus días en el cargo están contados".

Además, Yashar! invitó al primer ministro a anunciar, en favor de la "unidad", el fin de su alianza "con los extremistas" sionistas religiosos y su disposición "a integrarse en un Gobierno encabezado por el primer ministro Eisenkot".

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