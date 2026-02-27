Afganistán llama al diálogo mientras Pakistán intensifica ataques aéreos

Un miembro de seguridad talibán vigila Kandahar tras bombardeos paquistaníes en Afganistán y la declaración de “guerra abierta” de Islamabad. Foto: AFP - -

El portavoz del gobierno afgano, Zabihulá Mujahid, aseguró el viernes que su país busca resolver el conflicto con Pakistán mediante el diálogo, pese a los recientes bombardeos en Kabul y otras ciudades afganas.

“Hemos insistido repetidamente en una solución pacífica y todavía queremos que el problema se resuelva a través del diálogo”, afirmó Mujahid en rueda de prensa, mientras aviones paquistaníes seguían sobrevolando el espacio aéreo afgano.

Pakistán declaró el jueves una “guerra abierta” tras días de enfrentamientos y ataques transfronterizos, intensificando las tensiones en la región y generando alarma en la comunidad internacional sobre un posible conflicto prolongado.

Causas del conflicto

La escalada se debe a la negativa de los talibanes a expulsar al Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), un grupo insurgente anti-Pakistán que opera desde territorio afgano. Pakistán acusa a Kabul de proteger a estos combatientes, de fallos diplomáticos (mediados por Qatar y Turquía) y de supuestos lazos talibanes con India.

Tras un ataque afgano que Pakistán calificó de “no provocado”, Islamabad contraatacó. Los talibanes afganos respondieron y reportaron la muerte de 55 soldados paquistaníes, cifra que ambos países niegan. El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, anunció que se había agotado la “paciencia” y declaró la guerra abierta.

Los bombardeos paquistaníes contra las principales ciudades afganas representan los más intensos desde el alto el fuego pactado en octubre de 2025, tras semanas de enfrentamientos que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos, según The New York Times.

El conflicto tiene raíces históricas en las disputas por la Línea Durand desde 1947, exacerbadas por el resurgimiento talibán en 2021. Pakistán responsabiliza a Afganistán por no controlar al TTP —antiguo aliado contra EE. UU.—, que ha intensificado atentados en ciudades como Quetta y Peshawar.

En los últimos años, el TTP ha atacado de manera persistente a las fuerzas de seguridad paquistaníes, incluyendo un atentado suicida en noviembre de 2025 que mató a una docena de personas en un tribunal de Islamabad.

Aunque los talibanes afganos niegan albergar grupos militantes, los ataques de combatientes paquistaníes se han incrementado desde que asumieron el poder en 2021. Algunos funcionarios afganos han reconocido de manera privada la presencia de miembros del TTP en su territorio.

