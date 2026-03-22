Ataque a hospital en Sudán deja 64 muertos, incluidos 13 niños: esto se sabe

La madre de una niña de un año que llegó gravemente desnutrida e inconsciente a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Tawila le toma la mano. Foto: Aurélie Lécrivain/MSF - Aurélie Lécrivain

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Un ataque contra un centro de salud en Sudán dejó 64 muertos, entre ellos 13 niños, y 89 heridos, informó el sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pidió detener el sangriento conflicto en el país.

La guerra que asola a Sudán desde abril de 2023 ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados, provocando lo que la ONU califica como “la peor crisis humanitaria del mundo”.

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“La OMS ha verificado otro ataque más contra la atención sanitaria en Sudán. Esta vez, el Hospital de Enseñanza El Daein en la capital de Darfur Este, El Daein, fue atacado, matando al menos 64 personas, incluyendo 13 niños, dos enfermeras, un médico y múltiples pacientes”, dijo en X el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

.@WHO has verified yet another attack on health care in #Sudan. This time, Al Deain Teaching Hospital in East Darfur’s capital, Al Deain, was struck, killing at least 64 people, including 13 children, two female nurses, one male doctor, and multiple patients.



As a result of this… pic.twitter.com/RAwDR5YVjd — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 21, 2026

Este ataque también dejó 89 personas heridas, “entre ellas ocho trabajadores de la salud, y dañó los departamentos de pediatría, maternidad y emergencias del hospital”, agregó Tedros.

La oficina humanitaria de la ONU en Sudán había expresado antes su consternación “por el ataque de ayer contra un hospital en Darfur Este, que según los informes mató a decenas de personas, incluidos niños, y aún más habrían resultado heridas”.

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El grupo de derechos sudanés Emergency Lawyers, que documenta atrocidades en la guerra entre el ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), informó que fue un ataque del ejército el que alcanzó el Hospital de Enseñanza El Daein.

“Dos drones del ejército bombardearon” ese hospital universitario, donde se atendía a miles de pacientes de la región, explicó Emergency Lawyers.

Las FAR dominan la vasta región de Darfur en el oeste de Sudán, mientras el ejército sudanés controla el este, centro y sur del país africano.

El ejército afirmó en un comunicado que “respeta las normas y el derecho internacional” y, sin acusar directamente a las FAR por el ataque, señaló que ese tipo de acto es “una práctica persistente y una actividad cotidiana” de los paramilitares.

Suficiente sangre derramada

Según Tedros, el hospital atacado quedó inutilizado “debido a los grandes daños”, que provocaron “la interrupción crítica de servicios médicos esenciales”.

El director de la OMS dijo que el organismo está apoyando a sus aliados locales en materia de salud para cubrir necesidades urgentes mediante el aumento de la capacidad de otras instalaciones médicas.

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El Daein, bajo control de las FAR, ha sido blanco frecuente de ataques del ejército sudanés, que intenta repeler a los paramilitares hacia sus bastiones de Darfur y alejarlas del corredor central de Sudán.

El sistema de vigilancia de la OMS de ataques contra instalaciones de salud (SSA) documenta y verifica tales ataques, pero no atribuye la responsabilidad por no ser una agencia investigadora.

Los hospitales sudaneses han sido atacados regularmente a lo largo de la guerra en Sudán, que se inició en abril de 2023.

Después de la tragedia del viernes, el número de personas muertas en ataques contra instalaciones de salud alcanzó 2.036 en 213 acciones, según el sistema SSA.

Prácticamente inaccesible a cualquier tipo de ayuda desde hace varios meses, la inmensa región de Darfur, enclavada entre Sudán del Sur, la República Centroafricana y Chad, está hoy en día en gran parte en manos de los paramilitares, mientras que el ejército controla el este, el centro y el norte de Sudán.

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Haciendo caso omiso de los llamamientos al alto el fuego, ambos bandos intensificaron en los últimos meses los ataques aéreos y terrestres en el centro, el sur y el este del país, pero también en el oeste de Darfur, en la frontera con Chad, donde un ataque con drones dejó 17 muertos el miércoles por la noche. El ejército y las FAR se acusaron mutuamente de este ataque.

“Ya se ha derramado suficiente sangre. Ya se ha infligido suficiente sufrimiento. Es hora de calmar el conflicto en Sudán y garantizar la protección de los civiles, el personal sanitario y los trabajadores humanitarios”, imploró el director de la OMS.

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