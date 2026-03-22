Oriente Medio en crisis: ultimátum de Trump, ataques de Irán y amenazas de Netanyahu

Netanyahu visita Arad tras ataque con misil iraní que dejó 60 heridos y llama a otros líderes a sumarse a la ofensiva contra Irán. Foto: EFE - EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La escalada en Oriente Medio alcanza niveles críticos: Netanyahu promete ataques personales contra los líderes iraníes, Trump da un ultimátum de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz bajo amenaza de bombardear centrales eléctricas, e Irán responde con más de 400 misiles lanzados contra Israel —que deja un saldo de cien heridos y un muerto por fuego libanés—.

Le recomendamos: Irán bajo fuego: lo esencial de la escalada en Oriente Medio

Mientras la OMS alerta de una “fase peligrosa” por ataques cerca de instalaciones nucleares y el Papa expresa “consternación” por la violencia, Israel ordena destruir puentes en Líbano y se reportan ataques en Bagdad y Riad.

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

Netanyahu promete “atacar personalmente” a cada dirigente de Irán

Israel atacará “personalmente” a todos los dirigentes de Irán, amenazó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una visita al lugar donde cayó un misil iraní.

“Vamos a ir a por el régimen (...) Y vamos a atacarles personalmente, a sus dirigentes, a sus instalaciones, a sus activos económicos”, afirmó a la prensa entre los escombros del lugar donde cayó un misil.

Le podría interesar: Conflicto en el Líbano: Hezbolá responde a incursiones israelíes con ataques terrestres

“Consternación” del papa

“Sigo observando con consternación la situación en Oriente Medio, así como en otras regiones del mundo devastadas por la guerra y la violencia”, dijo el papa León XIV tras la oración del Ángelus.

“La muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito ante Dios”, prosiguió.

“Fase peligrosa” de la guerra, según la OMS

La guerra en Oriente Medio ha entrado en una “fase peligrosa” con los ataques cerca de instalaciones nucleares en Irán e Israel, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También puede leer: Un atleta de 19 años: el primer ejecutado en Irán por las protestas de enero

“Los ataques contra instalaciones nucleares constituyen una amenaza creciente para la salud pública y la seguridad medioambiental”, afirmó en la plataforma X el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Irán ha lanzado 400 misiles contra Israel

Irán ha lanzado más de 400 misiles balísticos contra Israel desde el inicio de la guerra, de los cuales se han interceptado el 92 %, afirmó un portavoz del ejército israelí.

Desde el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán, la república islámica “ha lanzado más de 400 misiles balísticos” contra Israel, indicó Nadav Shoshani, con “cuatro impactos directos”.

El ejército israelí destruirá más puentes en el sur del Líbano

El ejército israelí recibió la orden de destruir “todos los puentes” del sur de Líbano que se usen con fines “terroristas”, declaró el ministro de Defensa, Israel Katz.

Lea: Kharg, la isla petrolera en Irán que elevó las tensiones y que Trump usaría a su favor

“El primer ministro y yo hemos ordenado a Tsahal [el ejército israelí] que destruya inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que se usan para actividades terroristas, con el fin de impedir el paso (...) de Hezbolá y de armas hacia el sur”, afirmó Katz.

Un muerto en el norte de Israel en un ataque desde Líbano

Una persona murió en el norte de Israel por un cohete lanzado desde Líbano, anunciaron socorristas y el ejército israelíes. El ataque fue reivindicado por el movimiento proiraní Hezbolá.

Ocho ataques nocturnos contra un centro de EE. UU. en el aeropuerto de Bagdad

Un centro diplomático y de logística estadounidense del aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak, fue atacado ocho veces durante la noche, señaló un encargado de seguridad iraquí.

Le sugerimos: Lo último en Oriente Medio: Israel no empujó a EE. UU. a la guerra con Irán, dice Netanyahu

Tres misiles alcanzan la capital de Arabia Saudita

Tres misiles balísticos fueron detectados cerca de Riad, la capital de Arabia Saudita, indicó el Ministerio de Defensa.

“Un misil fue interceptado y los otros dos cayeron en zonas deshabitadas”, indicó un portavoz en redes sociales.

Trump da un ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio 48 horas a Irán para abrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.

Le interesaría: El Espectador le explica en qué va el conflicto en Medio Oriente con Irán en la mira

“Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!”, dijo en un mensaje en Truth Social.

Irán responde a Trump y amenaza con atacar plantas energéticas del Golfo

El ejército iraní advirtió que atacará las infraestructuras energéticas y de desalinización de la región del Golfo tras la amenaza del presidente estadounidense de destruir centrales eléctricas.

Si atacan sus instalaciones “todas las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización pertenecientes a Estados Unidos” en la región serán atacadas, declaró el portavoz de Jatam al Anbiya, el mando operativo del ejército de Irán, en un comunicado de la agencia Fars.

Misiles iraníes dejan cien heridos en el sur de Israel

Al menos cien personas resultaron heridas la noche del sábado en la ciudad de Arad, en el sur de Israel, tras un ataque iraní, según el último balance de los servicios de rescate.

Poco antes, la ciudad de Dimona que alberga instalaciones nucleares, también recibió el impacto de un misil. Los equipos de socorro israelíes reportaron una treintena de heridos en esa ciudad.

Para usted: “Vengar la sangre de los que han sido ejecutados”: así viven la guerra los iraníes exiliados

Irán reivindicó el lanzamiento en “respuesta” al ataque “enemigo” contra el complejo nuclear de Natanz, en el centro del país.

Oficialmente, la planta de Dimona, en el desierto de Néguev, es un centro de investigación nuclear pero según la prensa extranjera ha participado en la fabricación de armas atómicas en las últimas décadas.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com