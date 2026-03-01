El triunvirato de transición: ¿Quiénes son los tres hombres que hoy gobiernan Irán?

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei (i), rezando en el mausoleo del fallecido líder supremo ayatolá Ruholá Jomeiní, en Teherán. Foto: EFE - IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE / HANDOUT

La muerte del ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, confirmada por la televisión estatal iraní tras una serie de ataques aéreos masivos de Estados Unidos e Israel, ha activado de inmediato el mecanismo de sucesión en la República Islámica.

Como explica la corresponsal jefa de la BBC, Lyse Doucet, la Constitución establece que un Consejo de Liderazgo o triunvirato de transición asuma las funciones del jefe de Estado de forma interina. Este grupo está compuesto por el presidente del país, Masud Pezeshkián, el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, y el jurisconsulto Alireza Arafi, quienes deberán dirigir el país hasta que la Asamblea de Expertos, el cuerpo de 88 clérigos encargados de la sucesión, designe al sucesor definitivo.

Este movimiento busca llenar el vacío de poder en un momento de extrema fragilidad militar y política. Según el ministro de Exteriores Abbas Araghchi, podría resolverse en “uno o dos días”. Pero el equilibrio de fuerzas dentro de este triunvirato refleja las tensiones internas del sistema iraní.

Masud Pezeshkián: la cara moderada del consejo

El primer integrante es el actual presidente de la República, Masud Pezeshkián. Cirujano cardíaco de profesión, Pezeshkián es frecuentemente presentado en Occidente como una figura de perfil moderado y sin el carisma arrollador de los clérigos de línea dura.

Sin embargo, su presencia en el triunvirato no garantiza un giro democrático. Según reporta El País, Pezeshkián “en ningún caso ha osado oponerse, al menos públicamente, a las órdenes de Jamenei”. Su rol es aportar una fachada de continuidad administrativa y técnica durante la crisis.

Ejei: El ala radical y el guardián de la ley

El contrapunto radical lo pone Gholamhossein Mohseni Ejei, jefe del Poder Judicial y considerado un “halcón” del sistema. Ejei arrastra un historial oscuro de derechos humanos, incluyendo sanciones internacionales por su papel en la represión de las protestas de 2009 y 2024.

Amnistía Internacional lo vincula con la ejecución de miles de opositores en 1988. Como jefe judicial, su poder dentro del triunvirato asegura que el aparato de seguridad y la represión interna no pierdan fuerza durante la transición.

Alireza Arafi, confidente de Jamenei

Finalmente, el tercer miembro es el jurisconsulto Alireza Arafi, de 67 años. Arafi representa el vínculo directo con la estructura religiosa.

“Arafi es un clérigo de quien se cree que fue un confidente cercano de Jamenei... es vicepresidente de la Asamblea de Expertos y ha sido miembro del poderoso Consejo de Guardianes”, destaca El País.

Su lealtad férrea al sistema y su control sobre la red de seminarios islámicos de Irán lo convierten en el garante de que el próximo líder supremo mantenga la esencia teocrática de la República Islámica.

Juntos, estos tres hombres deberán navegar la incertidumbre de un régimen que, en palabras del experto Rouzbeh Parsi, experto en Irán y profesor de la universidad de Lund, en Suecia, funciona como una “oligarquía” donde cada pieza es reemplazable para asegurar la supervivencia del sistema.

Sobre quién podría ser el sucesor de Jamenei, una figura de la que se ha hablado mucho, segun la BBC, es el segundo hijo de Jamenei, Mushtaba.

“Tiene bastante influencia política y además está vinculado al Consejo de la Guardia Revolucionaria. Pero es verdad que, en Irán, una sucesión de padre a hijo no estaría bien vista dentro del clero chiíta”, afirma la experta del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, a la BBC.

Otro nombre es el de Hassan Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica, el anterior ayatolá, quien tuene la legitimidad de su abuelo. También Alí Lariyaní, actual secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, quien, según Reuters, gestiona varias tareas como las negociaciones nucleares hasta las relaciones regionales de Teherán y la represión en las protestas.

