La autoridad de aviación civil reportó varios heridos en el ataque, que, según una fuente diplomática, fue causado por un misil lanzado por los hutíes de Yemen.

Los responsables de salud ordenaron una inusual movilización masiva de médicos para hacer frente a una "emergencia grave" y varias embajadas extranjeras instaron a sus ciudadanos a evitar el aeropuerto.

El aeropuerto internacional de Riad suspendió este sábado sus operaciones tras un nuevo ataque que dejó 12 personas muertas y al menos 50 heridas.

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Ataque atribuido a los hutíes contra aeropuerto de Arabia Saudita deja 12 muertos

El movimiento proiraní ha atacado en repetidas ocasiones este aeropuerto y reivindicó una serie de bombardeos el jueves, que dejaron tres muertos, entre ellos un piloto de la compañía nacional Saudia.

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Sin embargo, por ahora, el movimiento no reivindicó el ataque del sábado.

Un testigo afirmó haber escuchado una explosión mientras esperaba para embarcar en un vuelo, mientras que otro aseguró haber presenciado un impacto que dejó heridos y desató escenas de pánico entre los pasajeros.

"Estaba en la puerta 403. Vi cómo alcanzaban la 401, vi heridos (…) Todo el mundo corría", relató a la AFP.

Los hutíes han multiplicado los ataques contra aeropuertos e instalaciones petroleras sauditas desde que se rompió en julio la tregua con el gobierno yemenita, respaldado por Riad.

El gobierno saudita rara vez reconoce públicamente que los ataques hutíes alcancen objetivos civiles y, en las últimas semanas, han guardado un silencio casi total sobre estos incidentes.

La autoridad de aviación civil anunció que las operaciones del aeropuerto fueron suspendidas temporalmente mientras se determinaban los daños y se verificaba la seguridad de las instalaciones.

Una fuente hospitalaria afirmó que cinco personas estaban ingresadas en cuidados intensivos y que el balance total de heridos ascendía a "decenas".

Un familiar de uno de los lesionados describió heridas causadas por el estallido de los cristales. Tres testigos afirmaron que el aeropuerto estaba siendo evacuado.

Una fuente diplomática dijo a la AFP que un misil alcanzó el aeropuerto hacia las 15H00 locales (12H00 GMT).

"Los hutíes están atacando objetivos civiles", señaló la fuente.

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Advertencias de embajadas

El conflicto yemenita volvió a intensificarse tras el fin de una tregua de cuatro años negociada por la ONU, en plena escalada de la guerra regional en Oriente Medio.

Pero la magnitud y la frecuencia de los ataques contra la capital saudita en los últimos días no tienen precedentes desde el inicio de la guerra en la región, hace ocho meses.

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Arabia Saudita encabeza una coalición internacional que respalda militarmente al gobierno yemenita y se ha visto cada vez más involucrada en la guerra civil de su vecino.

La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita indicó que estaba al tanto de ataques contra el aeropuerto de Riad y pidió a sus ciudadanos evitar la zona.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que decidirá "muy pronto" si su país se suma a los ataques de Arabia Saudita contra los hutíes.

Las embajadas de Canadá, Alemania y España emitieron advertencias similares. La representación diplomática española alertó en la red X sobre un "nuevo ataque (…) de los hutíes" y recomendó a sus nacionales mantenerse alejados de las instalaciones.

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Un alto diplomático occidental indicó a la AFP que varias embajadas prohibieron los desplazamientos de su personal desde y hacia el aeropuerto de Riad durante la próxima semana.

Cerca del aeropuerto podían verse pasajeros con equipaje esperando en la acera junto a una estación de metro.

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Situación en Yemen

Mientras tanto, en Yemen, las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudita avanzaban contra los hutíes en zonas que los combatientes proiraníes habían conquistado el mes pasado en los alrededores del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, indicaron fuentes militares a AFP.

La semana pasada, el gobierno yemenita anunció una contraofensiva destinada a recuperar todos los territorios controlados por los hutíes, después de que estos se apoderaran de toda la costa occidental del país en una ofensiva relámpago.

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Los hutíes confirmaron que las fuerzas gubernamentales habían lanzado ataques en la zona de Bab el Mandeb, paso clave para el transporte de petróleo y mercancías por el mar Rojo, pero aseguraron haber repelido la ofensiva.

Las afirmaciones de ambos bandos no han podido ser verificadas de forma independiente, en un conflicto de evolución rápida y con un acceso muy restringido para los periodistas.

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