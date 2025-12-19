Ataque con cuchillo y bombas de humo en el metro de Taipéi: esto es lo que se sabe

Un investigador taiwanés recorre el perímetro asegurado en la principal estación de metro de Taipéi, donde se registró un ataque con arma blanca. Foto: EFE - RITCHIE B. TONGO

Al menos cuatro personas murieron y cinco más resultaron heridas este viernes tras un ataque con cuchillo y bombas de humo en el metro de Taipéi, capital de Taiwán, según informaron las autoridades locales y medios internacionales.

El agresor, un hombre de 27 años, falleció posteriormente al caer desde un edificio mientras era perseguido por la policía, según confirmaron fuentes oficiales citadas por la BBC.

El ataque ocurrió hacia las 4:30 del viernes en Colombia (17:30 hora local), en plena hora pico de la tarde, cuando el sospechoso activó varias bombas de humo en la estación Taipéi Main, la más concurrida de la ciudad y conectada a una extensa zona comercial subterránea, de acuerdo con fuentes locales. El humo provocó escenas de pánico y al menos una persona sufrió inhalación, añadieron las autoridades.

Según el primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, el atacante portaba un cuchillo largo y llevaba una máscara antigás. Tras lanzar las bombas de humo, comenzó a apuñalar a varias personas dentro de la estación. Una de las víctimas murió más tarde en el hospital debido a la gravedad de las heridas, informaron medios locales.

Posteriormente, el agresor huyó del lugar y se desplazó a otra estación de metro situada a unos 800 metros, en el distrito comercial de Zhongshan, donde volvió a detonar bombas de humo y atacó a más transeúntes, según detalló Cho Jung-tai. En ese segundo punto se registraron más heridos, dos de los cuales fallecieron posteriormente en centros médicos, elevando el balance total a cuatro muertos, incluido el atacante, según Europa Press.

Breaking news: after throwing a smoke bomb in the Taipei Main MRT Starion, a man began attacking strangers on the street with a knife, injuring six, before jumping from the sixth floor of Eliste and being captured by police. pic.twitter.com/PT5hR7EZl5 — Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) December 19, 2025

El sospechoso fue identificado por las autoridades por el apellido Chang. De acuerdo con el primer ministro, el joven tenía antecedentes penales y era conocido por las fuerzas de seguridad. Durante la persecución policial, cayó desde un edificio comercial y murió en el lugar. Las autoridades investigan sus motivaciones, que por ahora no han sido esclarecidas.

Mass stabbing in Taipei.



3 dead 6 injured. pic.twitter.com/9yh6lsYsqB — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) December 19, 2025

Cho Jung-tai ordenó la movilización total de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia, así como el refuerzo de la vigilancia en estaciones de metro, trenes y aeropuertos.

“Investigaremos su pasado y sus relaciones para comprender sus motivaciones y determinar si existen otros factores relacionados”, declaró el jefe de Gobierno.

Por su parte, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, anunció en redes sociales que se han reforzado las medidas de seguridad en toda la isla y prometió una investigación exhaustiva, al tiempo que pidió a la ciudadanía no difundir información no verificada, según AsiaNews.

Este tipo de ataques son poco frecuentes en Taiwán, que mantiene bajos índices de criminalidad violenta. El último incidente de características similares ocurrió en 2014, cuando un hombre mató a cuatro personas en un tren subterráneo de Taipéi, recordó la BBC.

