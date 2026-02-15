Ataques israelíes en Gaza mataron al menos a 12 personas, según la Defensa Civil

Dolientes palestinos se reúnen durante un funeral para rezar junto a los cuerpos de varios palestinos muertos en un ataque israelí nocturno, según médicos del Hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de febrero de 2026. Foto: AFP - BASHAR TALEB

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ataques israelíes en la Franja de Gaza mataron este domingo al menos a 12 personas, a pesar del alto el fuego vigente entre Israel y Hamás desde el 10 de octubre, anunció la Defensa Civil del territorio palestino.

El ejército israelí dijo haber respondido a una “violación” de la tregua por parte del movimiento islamista palestino en el norte del territorio.

Según la Defensa Civil, una organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, uno de estos ataques alcanzó una tienda de campaña que albergaba a desplazados en el norte de Gaza y dejó cinco muertos.

Otro ataque dejó también cinco muertos en Jan Yunis, en el sur del territorio, según la Defensa Civil.

Los hospitales Al Shifa, en Ciudad de Gaza, en el norte, y Naser, en Jan Yunis, confirmaron la recepción de los cadáveres de varias personas.

Osama Abu Askar dijo a AFP que “Israel no entiende lo que es un alto el fuego o una tregua. Llevamos meses viviendo bajo una tregua, pero nos atacan. Dicen una cosa y hacen otra”.

Askar, que contó a un sobrino entre los muertos de la jornada, relató que cuatro civiles fueron asesinados al amanecer en el campo de Jabalia, “mientras dormían en la calle”.

El ejército afirmó haber llevado a cabo ataques tras identificar a “varios terroristas armados que se refugiaban bajo los escombros” cerca de soldados israelíes, “probablemente tras haber salido de instalaciones subterráneas”, en el sector de Beit Hanun, en el norte.

El ejército añadió en un comunicado que estos hombres habían cruzado la Línea Amarilla, que delimita la zona todavía ocupada por los soldados israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego.

El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, acusó al ejército israelí de haber violado la tregua.

“Apuntar contra desplazados en sus tiendas de campaña es una grave violación del acuerdo de alto el fuego”, señaló en un comunicado.

Estados Unidos anunció en enero el inicio de la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza, que prevé una retirada progresiva israelí del territorio, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com