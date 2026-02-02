Se reabre el paso en Rafah: Gaza vuelve a quedar conectada con Egipto con condiciones

Pacientes palestinos viajan a Egipto para recibir tratamiento médico, luego de la reapertura del cruce de Rafah. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

El paso de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, cerrado desde 2024, reabrió este lunes en ambas direcciones para los habitantes, quienes podrán cruzar la frontera bajo condiciones muy estrictas.

Esta reapertura limitada del único paso entre Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel devuelve la esperanza a miles de palestinos, en particular a los enfermos y heridos que ansían salir de Gaza, donde el alto el fuego sigue siendo muy débil.

El sábado, sin ir más lejos, los bombardeos israelíes causaron decenas de muertos, según la Defensa Civil de Gaza. El ejército israelí afirma haber atacado a combatientes palestinos que salían de un túnel en Rafah.

Funcionarios egipcios anunciaron que 150 personas podrán salir de Gaza este lunes y otras 50 entrar.

Mahmud, un palestino de 38 años que padece leucemia, fue uno de los primeros en recibir permiso para recibir tratamiento en Egipto.

“En Gaza no hay tratamiento, no hay vida”, confiesa. Dice sentirse “muy feliz de poder recibir por fin el tratamiento”, pero triste por tener que dejar a sus seres queridos en Gaza, donde “la situación es catastrófica”.

Para otros, que se fueron a Egipto antes del cierre de la frontera, esta reapertura significa el regreso a Gaza.

“Mi madre terminó su tratamiento y esperamos que regrese de Egipto. Para mí, es un día de alegría. Voy a abrazar a mi madre”, cuenta Abdel Rahim Mohamed, un hombre de 30 años que vive en Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Su madre, de 63 años, abandonó la Franja de Gaza en marzo de 2024 para ser tratada en Egipto por un cáncer de mama. Hace dos días, le envió un mensaje a su hijo: “Ven a esperarme a la frontera”.

Pero Abdel Rahim Mohamed teme no poder llegar a Rafah. El puesto fronterizo está situado en un sector aún ocupado por el ejército israelí, que se retiró de aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre.

Ayuda humanitaria para Gaza

El ejército israelí tomó el control en mayo de 2024 del lado palestino del cruce fronterizo, que permaneció cerrado desde entonces, excepto por una breve reapertura a principios de 2025.

Este lunes por la mañana un funcionario israelí anunció la reapertura de la frontera en ambas direcciones para los residentes, pero bajo restricciones, tras la llegada de la misión de vigilancia europea EUBAM Rafah.

La ONU y las organizaciones humanitarias reclamaban la apertura de la frontera pero por el momento permanecerá cerrada a la entrada de ayuda internacional en el territorio palestino en ruinas.

La ayuda internacional procedente de Egipto transita hasta ahora por el puesto fronterizo israelí de Kerem Shalom, a pocos kilómetros de Rafah.

En Egipto, los servicios de salud se preparan para recibir a enfermos y heridos.

Según el medio egipcio AlQahera News se movilizaron 150 hospitales y 300 ambulancias, así como 12.000 médicos y 30 equipos de emergencia.

El director del principal hospital de Gaza, Al Shifa, Mohamed Abu Salmiya, calcula que actualmente hay en el territorio “20.000 pacientes, incluidos 4.500 niños, que necesitan atención urgente”.

Entrada a Gaza: con poco equipaje

Asma Al Arqan, una estudiante palestina, cuenta que la apertura de Rafah es sinónimo de un futuro mejor porque le permitiría seguir sus “estudios en el extranjero”.

La reapertura total de Rafah está prevista en el plan del presidente estadounidense Donald Trump para acabar con la guerra desatada el 7 de octubre de 2023 por el ataque de Hamás en suelo israelí.

Las autoridades israelíes condicionaron los cruces a la obtención de “una autorización de seguridad previa”, en coordinación con Egipto y bajo la supervisión de la misión europea en Rafah.

Los palestinos que deseen regresar a Gaza podrán llevar una cantidad limitada de equipaje, sin objetos metálicos ni electrónicos, y con cantidades limitadas de medicamentos, según la embajada palestina en El Cairo.

La reapertura de la frontera también debería permitir la entrada a Gaza, en una fecha por precisar, de los 15 miembros del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), encargados de gestionar el territorio durante un período transitorio bajo la autoridad de la “Junta de Paz” presidida por Trump.

