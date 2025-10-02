Israel deportará a Europa a activistas de la flotilla por Gaza: el mundo reacciona

Un barco que hace parte de la Global Sumud Flotilla se observa en el puerto de Asdod, a unos 40 kilómetros al sur de Tel Aviv. Foto: EFE - ATEF SAFADI

Israel anunció el jueves que deportará a Europa a los activistas propalestinos de una flotilla de ayuda dirigida a Gaza, tras interceptar a la mayoría de sus barcos en el Mediterráneo.

La flotilla Global Sumud, que significa “resiliencia” en árabe, partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.

La Marina israelí comenzó el miércoles a interceptar los barcos de la flotilla tras advertirles que no entrara en aguas que están bajo el bloqueo que impone a Gaza, un territorio que según la ONU vive una hambruna en medio de una ofensiva de Israel, lanzada en represalia por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.

Para la mañana del jueves, unos 40 de los 45 barcos de la flotilla habían sido interceptados o parecían haberlo sido, según el sistema de rastreo del movimiento propalestino.

Los organizadores dijeron haber perdido contacto con varios de los barcos.

Israel anunció el jueves que deportará a Europa a todos los activistas de la flotilla, a la que se refirió como “Hamás-Sumud”, cuando lleguen a un puerto israelí, según un comunicado de su cancillería.

“Los pasajeros están a salvo y con buena salud”, agregó la cancillería en X, junto a fotos de la activista sueca Greta Thunberg y otros integrantes de la flotilla.

El portavoz del movimiento pro Gaza, Saif Abukeshek, afirmó que los buques no interceptados están decididos a continuar. “Están decididos, están motivados, y hacen todo lo que está a su alcance para romper el cerco” israelí en Gaza, afirmó.

Reclamos en España y Latinoamérica

La noticia de la interceptación de los barcos de la flotilla generó preocupación internacional, sobre todo en los países de origen de los activistas.

España convocó el jueves a la encargada de negocios de Israel en Madrid, anunció el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares.

Unos 65 españoles participan en la flotilla, y el gobierno envió un barco para escoltar la misión de solidaridad con Gaza.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó el miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá, tras denunciar que dos colombianas fueron “detenidas” y exigir su “inmediata liberación”.

En México, la cancillería confirmó que Israel detuvo a tres de los siete mexicanos que participan en la flotilla, Carlos Pérez Osorio, Arlin Medrano y Sol González Eguía, y pidió “garantizar que sus derechos e integridad sean respetados.

Brasil condenó la interceptación militar israelí de la flotilla en la que viajaban 15 brasileños, entre ellos la diputada Luizianne Lins.

“Pasa a ser responsabilidad de Israel la seguridad de las personas detenidas”, dijo el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un comunicado de la cancillería.

En tanto, el movimiento islamista Hamás condenó la interceptación de la flotilla como un “crimen de piratería y terrorismo marítimo”.

Tras su partida de España, la flotilla hizo una escala de 10 días en la costa de Túnez, donde los organizadores reportaron dos ataques con drones.

También denunciaron que dos de sus barcos fueron sometidos a “maniobras de hostigamiento” por parte de Israel.

“Intimidación”

Global Sumud había prometido continuar con su esfuerzo por romper el cerco israelí y entregar la ayuda a Gaza, pese a lo que llamó tácticas de “intimidación” del ejército israelí.

El movimiento dijo en X que permanecía “vigilante al ingresar a la zona donde flotillas previas fueron interceptadas o atacadas”.

Israel bloqueó campañas similares con flotillas en junio y julio.

Antes de la interceptación, el ministro español de Transformación Digital, Óscar López, urgió a la flotilla no ingresar a la zona que Israel declaró como de exclusión, que se extiende a 150 millas náuticas de Gaza.

Igualmente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que los activistas no representan una amenaza y urgió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no tratarlos como si lo fueran.

