"En lo que respecta a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Myanmar tomará las medidas necesarias como nación responsable, al tiempo que se abstendrá de cumplir con aquellas disposiciones que no considere apropiadas", aseveró…

El Gobierno militar de Birmania (Myanmar) ha asegurado que "se abstendrá" de cumplir algunas de las disposiciones recogidas en el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declaró al país responsable de genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017.

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Birmania desafía a la CIJ y anuncia que no cumplirá todo el fallo por genocidio rohinyá

"En lo que respecta a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Myanmar tomará las medidas necesarias como nación responsable, al tiempo que se abstendrá de cumplir con aquellas disposiciones que no considere apropiadas", aseveró el general golpista que encabeza el Gobierno militar birmano, Min Aung Hlaing, que estaba al frente del Ejército cuando tuvo lugar el genocidio contra los rohinyás.

Así lo recogió este jueves el periódico oficialista ‘The Global New Light of Myanmar’, que indicó que las declaraciones de Min Aung Hlaing tuvieron lugar durante una reunión del Ejecutivo castrense.

El anuncio del general, quien encabezó el golpe de Estado de 2021 en Birmania, que acabó con una década de apertura democrática, llega después de que, el pasado viernes, Naipyidó rechazara el fallo de la CIJ.

La cartera birmana de Exteriores argumentó, un día después de conocerse la resolución, que la sentencia, que obliga al Estado a investigar los crímenes, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados, "fue adoptada sin la participación del representante legítimo de Myanmar y, por tanto, no refleja la realidad sobre el terreno".

El Gobierno que preside Min Aung Hlaing "se desvincula de la resolución", al considerarla "selectiva" y "sesgada", y "la rechaza categóricamente, junto con sus descripciones y recomendaciones de carácter injerencista", señaló la Cancillería entonces.

La denuncia por las operaciones militares de 2017 en el oeste de la nación, presentada en 2019 por Gambia, derivó en el histórico fallo de la corte de Naciones Unidas, que por primera vez desde su fundación en 1945 declaró a un Estado responsable de cometer genocidio.

La CIJ consideró probado que las fuerzas birmanas cometieron "asesinatos indiscriminados", separaron y ejecutaron a hombres y perpetraron actos generalizados de violencia sexual durante la ofensiva de 2017.

Los jueces concluyeron además que las aldeas rohinyás fueron destruidas sistemáticamente, sustituidas por infraestructuras permanentes y repobladas con personas ajenas a esta comunidad.

Además, determinaron que Birmania incumplió su obligación de impedir que personas que actuaban junto a sus fuerzas de seguridad cometieran genocidio, al igual que su deber de investigar y castigar los crímenes y aprobar la legislación necesaria para aplicar la Convención.

Min Aung Hlaing visitará este fin de semana Vietnam, en su primer viaje al extranjero tras el fallo de la CIJ.

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