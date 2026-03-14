Bombardeo israelí destruyó un centro sanitario y mató a personal médico en el sur del Líbano

Humo se eleva de un edificio tras un ataque aéreo israelí que impactó la zona de Haret Saida en Saidón, sur del Líbano, el 14 de marzo de 2026. Foto: EFE - STRINGER

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Un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano dejó al menos 12 trabajadores sanitarios muertos, incluidos médicos, paramédicos y enfermeras, en un centro de atención primaria en la localidad de Burj Qalawiya.

El ataque, ocurrido la noche del viernes, provocó un incendio que destruyó por completo el edificio y causó el colapso de la estructura sobre el personal médico que se encontraba en su interior.

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El Ministerio de Salud libanés confirmó el saldo la madrugada del sábado 14 de marzo, acusando a Israel de una “agresión continuada” contra el personal médico, que viola el derecho internacional humanitario, mientras equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros; un trabajador más resultó herido.

Así mismo, varias organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que bombardear a personal médico constituye un crimen de guerra, sin importar sus vínculos políticos.

Este incidente se suma a la escalada de la guerra iniciada el 2 de marzo, con al menos 31 sanitarios muertos y 51 heridos por ataques israelíes desde entonces, en medio de acusaciones mutuas: Israel alega uso militar de ambulancias por Hezbolá, sin pruebas presentadas.

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El Ministerio de Sanidad libanés ha reportado al menos 826 fallecidos por bombardeos israelíes, con cerca de un millón de personas forzadas a huir de sus hogares.

El Gobierno español repudió este sábado el bombardeo, al que tildó de “grave e intolerable infracción del derecho internacional humanitario”, y exigió una investigación inmediata, subrayando que los hospitales “nunca deben ser blancos militares”.

En el conflicto Israel-Hezbolá de 13 meses durante 2024, Israel volvió a acusar al grupo de emplear ambulancias para fines bélicos, sin aportar evidencias sólidas. Aquella guerra dejó un saldo de 408 trabajadores sanitarios muertos.

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