Guerra en Oriente Medio: los hechos más recientes del conflicto contra Irán

Dolientes cargan el cuerpo del asesor de seguridad iraní Ali Shamkhani durante su funeral en Teherán el 14 de marzo de 2026. Foto: AFP - ATTA KENARE

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Al cumplirse dos semanas de un conflicto que ha incendiado Oriente Medio, Irán intensificó sus ataques con una nueva oleada de misiles contra Israel, mientras las represalias israelíes y estadounidenses dejan un rastro de muerte y destrucción en territorio iraní.

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Desde impactos en fábricas iraníes hasta drones sobre Jordania, amenazas a empresas estadounidenses y temores de genocidio en Líbano, la región se hunde en el caos, con el estrecho de Ormuz semibloqueado y voces como la de la ONU clamando por diplomacia.

Esta nota resume los últimos desarrollos en esta guerra de alcance global:

Más misiles iraníes contra Israel

La televisión estatal iraní anunció por la noche el lanzamiento de una nueva salva de misiles contra Israel, en el decimoquinto día de la guerra desencadenada por los ataques israelo-estadounidenses contra la República Islámica.

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Quince muertos en un ataque en Irán

Un ataque con misiles contra una zona industrial de Isfahán, en el centro de Irán, dejó un saldo de 15 muertos.

De acuerdo con la agencia iraní Fars, el ataque “tenía como objetivo una fábrica que producía equipos de calefacción y aire acondicionado” donde “había obreros trabajando”.

Misiles y drones contra Jordania

El ejército jordano anunció este sábado que interceptó 79 misiles y drones lanzados por Irán contra “sitios vitales” de ese país en la segunda semana de la guerra. Sin embargo, cinco drones y un misil impactaron en su territorio.

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Turquía teme “un genocidio”

Turquía dijo temer que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cometa en el Líbano “un nuevo genocidio” bajo el pretexto de luchar contra Hezbolá, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan.

Irán se burla de la ayuda ucraniana

El encargado de negocios iraní en Ucrania, Shahriar Amouzegar, calificó como una “broma” el apoyo antidrones prometido por Kiev a los aliados de Estados Unidos en el Golfo.

“En lo que respecta a las medidas adoptadas por Ucrania en Oriente Medio contra los drones, las consideramos meramente una broma y un gesto puramente simbólico”, declaró Amouzegar a la AFP.

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Irán amenaza a las empresas de EE. UU .

El ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, amenazó con atacar intereses de empresas estadounidenses en la región del Golfo si sus instalaciones energéticas son atacadas.

Guterres aboga por “vías diplomáticas” en Líbano

El secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, afirmó que existen “vías diplomáticas” para poner fin a la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá en el Líbano.

“No existe una solución militar, sino únicamente la diplomacia, el diálogo y la plena aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Las vías diplomáticas están abiertas”, aseguró.

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Líbano cuenta más de 800 muertos por ataques israelíes

El Ministerio de Salud del Líbano informó este sábado que 826 personas, entre ellas 65 mujeres y 106 niños, han muerto en el país desde que estalló la guerra entre Israel y Hezbolá, y que otras 2.009 resultaron heridas.

EAU denuncia segundo ataque a su consulado en Kurdistán iraquí

Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó enérgicamente el ataque contra su consulado en el Kurdistán iraquí, el segundo en una semana, en un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Trump pide apoyo para abrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump instó el sábado a otros países a enviar barcos para ayudar a asegurar el tráfico en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro mundial de petróleo que se ha visto afectado por la guerra en Medio Oriente.

“Fase decisiva” de la guerra

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán “se intensifica y entra en una fase decisiva que se prolongará el tiempo que sea necesario”, advirtió este sábado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

“Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen (de Irán) por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní”, añadió Katz en un mensaje televisado.

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El hijo del último sah quiere gobernar

Reza Pahlavi, hijo exiliado del último sah de Irán, declaró que está dispuesto a dirigir el país “tan pronto como caiga la república islámica”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Pahlavi, que reside en Estados Unidos pero no parece contar con el respaldo de Trump, dijo estar seleccionando a un grupo de personalidades para encabezar un “sistema de transición”.

Dos barcos indios cruzan Ormuz

Dos buques con pabellón indio que transportaban gas licuado cruzaron el estrecho de Ormuz y se dirigen a puertos del oeste de India, anunció este país.

Este estrecho, por el que transita habitualmente el 20 % de la producción mundial de petróleo, está casi totalmente bloqueado por Irán, que sin embargo dijo estar cooperando con algunos países para dejar pasar sus barcos.

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Macron llama a Israel a negociar con Líbano

El presidente francés Emmanuel Macron instó a Israel a mantener “negociaciones directas” con el gobierno libanés y “todos los componentes” de Líbano y propuso que se celebren en París.

Alejarse de los puertos

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que consideran los puertos de Emiratos Árabes Unidos como objetivos legítimos y pidieron a los habitantes que se mantengan alejados de ellos.

Humo en Emiratos

Columnas de humo negro se elevaban sobre una importante instalación petrolera de Emiratos Árabes Unidos, comprobó un periodista de AFP.

El humo procedía de Fuyaira, donde se encuentra un importante puerto en el que los ataques iraníes ya han tenido como objetivo un centro de almacenamiento y comercialización de petróleo.

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Destrozos en museos

El Ministerio de Patrimonio Cultural y Turismo de Irán declaró que al menos 56 museos y sitios históricos de todo el país han resultado dañados por la guerra.

Llamado de Hamás a Irán

El movimiento islamista palestino Hamás instó este sábado a su aliado Irán a que deje de bombardear los países del Golfo en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes que desataron la guerra regional.

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