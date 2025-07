Bombardeo israelí en Gaza hiere al párroco que hablaba con el papa Francisco

El párroco de la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, recibe atención médica tras resultar herido en un ataque israelí contra la iglesia, ubicada en el hospital Arab Ahli. Foto: AFP - Agencia AFP

El sacerdote Gabriel Eduardo Romanelli, de 55 años, herido hoy en un bombardeo israelí contra Iglesia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica en la Franja de Gaza, hablaba todos los días con el fallecido papa Francisco, quien le preguntaba sobre la situación de los centenares de desplazados que se refugiaban en esta sencilla iglesia de piedra.

La Iglesia de la Sagrada Familia sufrió hoy “graves daños” tras un bombardeo israelí, en el que han muerto al menos 4 personas y en el que Romanelli resultó herido levemente en una pierna.

Según explicó el propio Romanelli cuando murió el papa Francisco, Francisco se había vuelto tan cercano a su comunidad que reconocía las voces de los feligreses y conocía los nombres de los niños, y que cuando llamaba ponían el altavoz para que hablara con los más pequeños, a quienes llamaba por su nombre.

En diciembre de 2023, dos meses después del inicio de la invasión israelí en la Franja, un francotirador israelí abrió fuego contra esta parroquia y mató a una madre y una hija.

Pero hasta este jueves, Israel no había bombardeado directamente este templo.

Nacido en Buenos Aires en el barrio de Villa Crespo y criado en el barrio de Villa Luro, Romanelli pertenece al Instituto del Verbo Encarnado (IVE) que es una congregación católica, misionera, fundada en San Rafael, provincia de Mendoza en Argentina.

Desde 1995 se encuentra en Oriente Medio. La primera misión fue en Egipto donde estudió árabe e introducción al Islam. Después estuvo cuatro años en una misión de la diócesis del Patriarcado Latino de Jerusalén, en la ciudad de Mádaba (Jordania).

A continuación, viajó a Roma para hacer la licenciatura en Filosofía y volvió dos años después a Tierra Santa, pero a la otra parte del río Jordán, a Cisjordania. Ahí estuvo 14 años enseñando muchas materias en árabe y en francés.

Con la orden religiosa del Verbo Encarnado —junto a las servidoras del Señor de la Virgen de Matará, la rama femenina de la congregación— fundó después el Hogar Niño Dios de Belén para niños abandonados o sin recursos; con discapacidad y con necesidades especiales.

En 2005 comenzó su misión en la Franja de Gaza -vivía en Beit Jala- y después fue nombrado superior regional-provincial del Instituto del Verbo Encarnado que comprendía Oriente Medio y África (Israel, Palestina, Jordania, Chipre, Egipto, Tanzania, Túnez… en total once países).

En 2019 pasó a ser el párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia que pertenece a la diócesis que lleva el nombre homónimo.

Se trata de una misión muy activa: tiene tres escuelas con alumnado mayoritariamente musulmán, y once clínicas, aunque algunas tuvieron que cerrarse tras el ataque de Hamás; un centro de formación profesional para jóvenes cristianos, y otro centro para niños con “piel de mariposa”.

