Bombardeos de “represalia” de EE. UU. en Siria dejan cinco yihadistas muertos

El Ejército de EE. UU. anunció un ataque contra objetivos del Estado Islámico (EI) en Siria en represalia por la emboscada que el grupo perpetró la semana pasada y que acabó con la vida de dos soldados y un intérprete, todos ellos estadounidenses, en Homs. Foto: EFE - Ejército de EE.UU.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una semana después de un ataque que costó la vida a tres estadounidenses en Siria, Estados Unidos anunció un golpe en la madrugada del sábado contra los “bastiones” del grupo yihadista Estado Islámico (EI), matando al menos a cinco de sus miembros, según una ONG.

Las fuerzas estadounidenses bombardearon más de 70 objetivos en Siria el viernes, informó el Pentágono, en el marco de una importante operación militar contra el EI.

Jordania prestó su apoyo a esta operación destinada a “impedir que las organizaciones extremistas exploten” el sur de Siria para lanzar atentados “que amenacen la seguridad de sus vecinos y de la región”, explicó el ejército en un comunicado.

El presidente Donald Trump describió la ofensiva en su red Truth Social como una “represalia muy seria”, y dijo que fue una respuesta al atentado que mató a tres estadounidenses el pasado fin de semana en el sitio arqueológico de Palmira, que en su día estuvo bajo control de combatientes yihadistas.

Estados Unidos “golpeó más de 70 objetivos en múltiples ubicaciones del centro de Siria con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado.

“La operación empleó más de 100 municiones de precisión contra infraestructuras y emplazamientos de armamento del EI conocidos”, agregó Centcom.

El comando indicó que desde el ataque en Palmira las fuerzas estadounidenses y aliadas “realizaron 10 operaciones en Siria e Irak que resultaron en la muerte o detención de 23 efectivos terroristas”, sin especificar a qué grupos pertenecían.

“Incursión israelí”

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, precisó que el líder de una célula se encuentra entre los fallecidos por los ataques estadounidenses.

El director de la oenegé, Rami Abdel Rahman, dijo a la AFP que los presuntos miembros del EI murieron en la provincia de Deir Ezzor, en el este del país, y que la célula bombardeada era responsable de operar drones en la zona.

Los ataques tuvieron lugar en Homs, Raqa y Deir Ezzor, indicó una fuente de seguridad.

En la vecina Jordania, sus autoridades dijeron haber brindado su apoyo a esta operación destinada a “impedir que las organizaciones extremistas exploten” el sur de Siria para lanzar atentados y el ejército jordano expresó su preocupación por “la reconstrucción de las fuerzas” del EI.

Israel, que también comparte frontera con Siria, afirmó por su parte haber detenido el miércoles en el sur de ese país a un “presunto terrorista afiliado” al EI, que fue trasladado a Israel.

La agencia oficial de noticias siria informó de una “incursión israelí” el miércoles en “varias aldeas” de la región fronteriza de Quneitra, pero no mencionó ninguna detención.

Tropas de EE. UU. en Siria

Los muertos estadounidenses en Palmira eran los sargentos de la Guardia Nacional de Iowa William Howard y Edgar Torres Tovar, y Ayad Mansoor Sakat, un civil de Míchigan que trabajaba como intérprete.

El ataque del 13 de diciembre fue perpetrado por un miembro de las fuerzas de seguridad sirias, lo que puso en una situación incómoda al gobierno de Damasco, que busca acercarse a Estados Unidos y se unió a la coalición internacional contra el yihadismo.

Las autoridades sirias afirmaron que el autor del ataque estaba a punto de ser destituido por sus “ideas islamistas extremistas”.

Trump, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, asistieron el miércoles a la comitiva de soldados que recibió en Estados Unidos los tres ataúdes de los fallecidos.

El ataque contra tropas estadounidenses en Siria fue el primer incidente de este tipo desde el derrocamiento de Bashar al Asad en diciembre del año pasado.

El personal estadounidense atacado apoyaba la Operación Inherent Resolve, una coalición internacional para combatir al EI, que se apoderó de amplias franjas de territorio sirio e iraquí en 2014.

Los yihadistas fueron finalmente derrotados por fuerzas locales en tierra respaldadas por bombardeos aéreos internacionales, pero el EI sigue teniendo presencia en Siria, especialmente en el vasto desierto del país.

Trump se ha mostrado escéptico respecto a la presencia de Washington en Siria.

El Pentágono anunció en abril que Estados Unidos reduciría a la mitad el número de efectivos estadounidenses, mientras que el enviado estadounidense para Siria, Tom Barrack, dijo en junio que Washington acabaría reduciendo sus bases en el país a una.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com