Estados Unidos endurece sanciones contra el entorno familiar de Nicolás Maduro

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra familiares y presuntos socios del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en medio de una escalada de tensiones con Venezuela.

Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la esposa de Maduro, Cilia Flores, que fue detenido y condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y luego liberado en un canje de prisioneros, fue sancionado de nuevo el pasado 11 de diciembre.

Ahora, el Departamento del Tesoro sancionó a su madre, a su padre, a su esposa, a una hermana y a una hija.

Son “individuos que están apuntalando el narcoestado delincuente de Nicolás Maduro”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, citado en un comunicado.

“No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas mortales”, añadió.

Estados Unidos acusa a Maduro de ser el jefe del presunto “cártel de los Soles”, una organización vinculada -según Washington- a las fuerzas armadas venezolanas, para traficar con drogas o respaldar a los grupos del crimen organizado dentro y fuera del país.

Washington ha aumentado la recompensa para toda información que lleve a la captura de Maduro hasta USD 50 millones.

Además, lleva a cabo una campaña militar sin precedentes contra embarcaciones que según señala transportan drogas en el Caribe y el Pacífico. Washington nunca ofreció pruebas de estas afirmaciones.

Los ataques en el marco de este operativo dejan más de 100 muertos.

Estados Unidos ha decomisado igualmente un petrolero sancionado que transportaba crudo venezolano.

Maduro no solamente está acusado por el gobierno estadounidense, sino que hay una causa judicial abierta en su contra en el Distrito Sur de Nueva York, recordó este viernes el secretario de Estado, Marco Rubio, en rueda de prensa.

Además de los familiares del sobrino de Maduro, el pasado 11 de diciembre el Departamento del Tesoro también sancionó a un abogado panameño, Ramón Carretero.

A la lista se añaden ahora dos de sus familiares, Roberto Carretero Napolitano y Vicente Luis Carrtero Napolitano. El comunicado no detalla la relación familiar con el abogado.

