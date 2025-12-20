EE. UU. incauta segundo petrolero frente a Venezuela y consolida embargo de facto al crudo

El presidente estadounidense, Donald Trump, continúa con su campaña de presión sobre Venezuela. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

Estados Unidos interceptó y confiscó este sábado un segundo buque petrolero en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, en una operación liderada por la Guardia Costera y confirmada por tres funcionarios estadounidenses a Reuters.

Esta operación se produce apenas días después de una primera incautación similar y en medio de un reforzamiento sin precedentes de la presencia militar estadounidense en el Caribe. También ocurre tras el anuncio del presidente Donald Trump de un “bloqueo total y completo” a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

“Estoy ordenando un bloqueo total y completo de todos los buques sancionados que vayan hacia y desde Venezuela”, afirmó Trump esta semana.

Aunque las autoridades estadounidenses no revelaron el nombre del buque ni el punto exacto de la operación, confirmaron que se trata del segundo petrolero confiscado en pocas semanas. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. El Ministerio de Petróleo venezolano y la estatal Pdvsa tampoco se han pronunciado.

Desde la primera incautación, la del petrolero Skipper con cerca de 1,9 millones de barriles a bordo, se ha impuesto un embargo de facto sobre el comercio energético venezolano. Varios buques cargados con millones de barriles permanecen en aguas venezolanas por temor a ser confiscados, lo que ha provocado una fuerte caída de las exportaciones de crudo del país, de acuerdo con datos citados por Reuters.

Venezuela lleva años recurriendo a una llamada “flota fantasma” para evadir las sanciones energéticas impuestas por Washington desde 2019, una estrategia también utilizada por Rusia e Irán. Estos buques suelen operar con banderas falsas y sistemas de rastreo apagados.

Según datos de TankerTrackers.com, citados por Reuters, más de 70 petroleros vinculados a esta flota se encontraban esta semana en aguas venezolanas, y al menos 38 están sancionados por el Departamento del Tesoro de EE. UU., varios de ellos ya cargados con crudo.

China continúa siendo el principal comprador de petróleo venezolano y recibe cerca del 4 % de sus importaciones desde ese país. No obstante, analistas advierten que si el bloqueo se mantiene y se pierde cerca de un millón de barriles diarios del mercado, los precios internacionales del petróleo podrían verse presionados al alza, pese a que actualmente existe una amplia oferta global.

El endurecimiento de las medidas coincide con una escalada militar en la región. La campaña de presión de Trump también incluye un despliegue reforzado y más de dos docenas de operaciones militares en el Caribe y el Pacífico, en el marco de lo que Washington presenta como una lucha contra el narcotráfico.

