Ceuta: la emergencia que tiene a los migrantes enfermos y a España dividida

Los migrantes fueron desalojados de la playa del Trampolín, en Ceuta, tras habilitarse un espacio para su acogida. Foto: EFE - Reduan

Los que han llegado a Ceuta

No son solo migrantes del Magreb y del África subsahariana, sino también bangladesíes, egipcios, iraquíes, indios, palestinos, sirios y yemeníes. Son diferentes idiomas y nacionalidades los que se han encontrado en Ceuta, epicentro de la crisis migratoria que tiene a España dividida por dentro. Por más de un mes tuvieron, de un lado, el mar de fondo. Del otro, policías que desde entonces han permanecido vigilantes. Unos, a punta de limosnas, han reunido pocos euros para comer algo. Muchos no piensan regresar a Marruecos. No es una opción para...