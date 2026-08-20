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Ceuta: la emergencia que tiene a los migrantes enfermos y a España dividida

Este territorio de la Unión Europea en África se enfrenta a una crisis migratoria desde hace casi un mes. Los pobladores se quejan de la inseguridad y del cierre de comercios, mientras que hay preocupación por el hambre de aquellos que llegaron desde Marruecos. Hay alarmas por los niños, sobre todo por aquellos que están solos.

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Redacción Mundo
20 de agosto de 2026 - 11:28 p. m.
Los migrantes fueron desalojados de la playa del Trampolín, en Ceuta, tras habilitarse un espacio para su acogida.
Los migrantes fueron desalojados de la playa del Trampolín, en Ceuta, tras habilitarse un espacio para su acogida.
Foto: EFE - Reduan

Los que han llegado a Ceuta

No son solo migrantes del Magreb y del África subsahariana, sino también bangladesíes, egipcios, iraquíes, indios, palestinos, sirios y yemeníes. Son diferentes idiomas y nacionalidades los que se han encontrado en Ceuta, epicentro de la crisis migratoria que tiene a España dividida por dentro. Por más de un mes tuvieron, de un lado, el mar de fondo. Del otro, policías que desde entonces han permanecido vigilantes. Unos, a punta de limosnas, han reunido pocos euros para comer algo. Muchos no piensan regresar a Marruecos. No es una opción para...

Por Redacción Mundo

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