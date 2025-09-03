China mostró su fuerza en un desfile militar al que asistieron Putin y Kim Jong-un

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

China presentó este miércoles en un gran desfile militar en Pekín drones submarinos, misiles de gran tamaño y nuevas armas láser, una demostración de fuerza en un momento de tensiones con Estados Unidos. Los analistas militares siguieron de cerca el evento, al que asistieron el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un.

En el discurso inaugural de este desfile militar, con el cual se conmemoró el aniversario número 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial, el presidente chino, Xi Jinping, advirtió que su país es “imparable” y mencionó que el mundo se enfrenta a una elección entre la paz o la guerra.

Acompañado del líder ruso y del norcoreano, el mandatario del gigante asiático mencionó que “la humanidad se enfrenta nuevamente a la elección entre el diálogo o la confrontación, ganar-ganar o suma cero”, además de que comentó que su país es una gran nación que “nunca se deja intimidar por ningún agresor”.

Luego de pronunciar esas palabras, Xi subió a un automóvil descapotable para inspeccionar el desfile, saludando a las tropas y recibiendo saludos, mientras kilómetros de equipamiento militar pasaron a su alrededor y aviones de guerra se vieron en el cielo.

China revela su misil intercontinental más poderoso

El gigante asiático mostró su nuevo modelo de misil balístico intercontinental DF-5C, una notable mejora de la tecnología militar china. Esta arma nuclear de combustible líquido, que forma parte de la familia de proyectiles “Dongfeng” de fabricación nacional, se exhibió en las plataformas de grandes vehículos militares camuflados.

El Global Times, un tabloide nacionalista, afirmó que el DF-5C es capaz de alcanzar cualquier punto de la Tierra. “Se encuentra en estado de alerta permanente para disuadir de forma eficaz, prevenir guerras mediante la fuerza y ayudar a estabilizar el mundo”, afirmó.

Le recomendamos: Geopolítica de “Bigtech”

Nuevos drones submarinos para espionaje y ataques

El desfile contó, además, con dos nuevos vehículos submarinos no tripulados de gran envergadura y forma de torpedo, el AJX002 y el HSU100, transportados en la parte superior de largos camiones.

El primero es “presumiblemente un modelo de reconocimiento”, según el analista de defensa Alex Luck. “El segundo, aunque más misterioso, se dice que tiene capacidad para sembrar minas sin tripulación”, comentó el analista.

Aunque China sigue estando por detrás de Estados Unidos en cuanto a poderío naval de superficie, según el sitio web Naval News, cuenta con el mayor programa del mundo de “vehículos submarinos no tripulados extragrandes” (XLUUV), con al menos cinco tipos en el agua.

Misiles hipersónicos para destruir grandes buques

También se pasearon por Tiananmén cuatro nuevos misiles antibuque de varios metros de longitud, montados en la parte trasera de los vehículos. Se trató de los YJ-15, YJ-17, YJ-19 y YJ-20. “YJ” es la abreviatura de “Ying Ji”, que significa “ataque del águila” en chino.

Estos proyectiles pueden lanzarse desde barcos o aviones, y están diseñados para infligir daños críticos a grandes embarcaciones. Los modelos YJ-17, YJ-19 y YJ-20 podrían ser hipersónicos, lo que significa que pueden volar al menos a cinco veces la velocidad del sonido.

Le podría interesar: Terremoto en Afganistán: Nueva tragedia humanitaria agravada por el régimen talibán

El arma láser que desafía la guerra tradicional

Antes del desfile, causó gran revuelo una potente arma que una cuenta en la red social X vinculada al Ejército chino promocionó como “el sistema de defensa aérea láser más potente del mundo”.

El miércoles se vieron varios LY-1, grandes dispositivos blancos con pantallas de color azul intenso, transportados en la parte superior de vehículos militares.

“Vimos esta configuración por primera vez el año pasado, alrededor de agosto, pero no con imágenes nítidas”, precisó Luck, al añadir que el LY-1 “parece estar, como mínimo, en fase de pruebas avanzadas”.

Las denominadas “armas de energía dirigida”, también en fase de desarrollo activo por parte de Estados Unidos, pueden causar daños significativos con gran precisión y un bajo costo por disparo.

Barcos y aeronaves autónomas para el combate

Además de los drones submarinos, también se exhibieron varios vehículos no tripulados, entre ellos embarcaciones de superficie.

Este tipo de barco puede “navegar dentro y fuera de los puertos con tripulación opcional” y probablemente esté destinado a la guerra de minas, en particular al barrido de esos explosivos, según Luck.

También se exhibieron varias aeronaves y vehículos terrestres no tripulados, lo que completó una amplia gama de capacidades de los drones, entre las que se incluyen la evacuación, el transporte de mercancías y municiones, y el reconocimiento.

Aviones de alerta temprana: el ojo del Ejército chino

La tecnología de radar de alerta temprana tuvo un gran protagonismo. En el cielo, aviones equipados con radares sobrevolaron el desfile, mostrando las capacidades de vigilancia del país.

El avión de alerta KJ-600 hizo su debut público. Está diseñado para su uso en portaviones y se espera que entre en servicio en el buque chino Fujian en los próximos meses, según el diario estatal China Daily.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com