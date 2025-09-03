Terremoto en Afganistán: Nueva tragedia humanitaria agravada por el régimen talibán

-Voluntarios de la Media Luna Roja Afgana y equipos médicos móviles atienden a los más de 3.000 heridos del terremoto del domingo en diferentes aldeas, en el este de Afganistán, donde los supervivientes son trasladados a pie desde las zonas más afectadas. Foto: EFE - Lmar Khplwak

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La historia se vuelve a repetir: Afganistán sufre una catástrofe natural y, debido a la calidad de su gobierno talibán, no podrá acceder fácilmente a ayuda humanitaria.

El potente terremoto que sacudió el este de Afganistán el fin de semana dejó más de 1.400 muertos, según un nuevo balance de las autoridades publicado el martes, convirtiéndose en uno de los sismos más mortíferos en el país en décadas.

Le podría interesar: El terremoto de Afganistán, uno de los más letales, dejó más de 1.400 muertos

Por esta razón, las autoridades del régimen talibán pidieron ayuda internacional para enfrentar los estragos del terremoto, que no solo ha dejado víctimas mortales, sino también a 3.124 personas gravemente heridas y aldeas completamente destruidas.

Los efectos del terremoto, seguido de al menos cinco réplicas, podrían afectar a “cientos de miles” de personas, alertó Indrika Ratwatte, coordinador humanitario de Naciones Unidas en Afganistán: “No hay duda de que el número de víctimas va a ser bastante exponencial”.

Según el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, el martes, el devastador terremoto también ha destruido más de 5.400 viviendas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre una situación similar. En octubre de 2023, un terremoto de magnitud 6.3 dejó al menos 2.400 fallecidos y cientos de heridos, asemejándose a la crisis que se vive actualmente, en la que organismos internacionales no pueden actuar con normalidad.

Desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, el régimen en Kabul ha luchado por obtener legitimidad internacional. El Emirato Islámico de Afganistán, como los talibanes llaman a su gobierno, es un Estado anómalo, según el Royal Institute of International Affairs.

Desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, el régimen en Kabul ha luchado por obtener legitimidad internacional. El Emirato Islámico de Afganistán, como los talibanes llaman a su gobierno, es un Estado anómalo, según el Royal Institute of International Affairs.

A pesar de la naturaleza irregular del régimen talibán en Afganistán y de las sanciones económicas impuestas por varios países, la ONU expidió la resolución 2615, que establece una “excepción humanitaria” para garantizar la atención de las necesidades básicas de la población afgana.

Gracias a esta medida, la comunidad internacional puede canalizar ayuda esencial, la Unión Europea anunció el envío esta misma semana de 130 toneladas de ayuda humanitaria para “una asistencia inmediata indispensable a las poblaciones de las zonas afectadas”, indicó el martes en un comunicado la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

El bloque de países también tiene previsto destinar un millón de euros (US$ 1,1 millones) en ayuda de emergencia a las organizaciones internacionales que ya se encuentran en el terreno.

Le recomendamos: Flotilla en camino a Gaza: delegación colombiana y regreso de algunos barcos por mal clima

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com