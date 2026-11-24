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La embajada de China en Colombia mostró este lunes su "firme rechazo" por la visita de unos congresistas colombianos a Taiwán e instó a Bogotá, en un contundente mensaje, a "corregir el error y eliminar el impacto negativo" que esto ha supuesto para las relaciones bilaterales.
En un comunicado difundido en redes sociales, la embajada advirtió que "la cuestión de Taiwán" -que opera de manera independiente desde hace décadas, pero Pekín considera parte de su país- es "el núcleo de los intereses centrales de China y constituye la primera línea roja infranqueable en las relaciones entre China y Colombia".
"China insta al Gobierno y Congreso de Colombia a honrar su compromiso político con el principio de ‘Una Sola China’ y reiterarlo públicamente, adoptar de inmediato medidas eficaces para corregir el error y eliminar el impacto negativo, poner freno a todo tipo de intercambios oficiales con las autoridades de Taiwán", urgió el comunicado.
Un grupo de nueve congresistas -miembros de la Comisión Segunda del Senado, encargada de asuntos internacionales y comercio exterior- partió este lunes hacia Taiwán con un programa que busca explorar la posibilidad de ahondar las relaciones comerciales, tecnológicas, académicas y de cooperación.
La embajada, yendo un paso más allá, animó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a "salvaguardar con acciones concretas la tendencia general de desarrollo de las relaciones entre China y Colombia".
La legación diplomática lamentó que incluso algunos congresistas llamaron públicamente ‘embajador’ al representante de la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia".
Esto, a juicio de Pekín, "interfiere brutalmente en los asuntos internos de China, socava la soberanía y la integridad territorial de China, envía una señal gravemente errónea a los separatistas (…) y causa un impacto político sumamente negativo.
"China llama la atención a todos los sectores de Colombia a que estén alerta" y no se dejen convencer por los discursos -y "la plata"- de las autoridades de Taiwán y de su representante en Bogotá.
China ya es el segundo socio comercial de Colombia -por detrás tan solo de Estados Unidos- y en los últimos meses ha llegado a colocarse como primero, según cifras oficiales.
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María Isabel(11708)•Hace 6 minutosEl presidente no puede interferir en el turismo parlamentario, esos congresistas están al servicio de sus intereses turísticos que pagamos con nuestros impuestos.
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Mar(60274)•Hace 35 minutosDe la espriella, no hace nada bien.
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WilsonP(f5y1z)•Hace 40 minutosDe las peores cosas de este gobierno son el manejo de las elaciones internacionales, desastre total, y ahora se suma estos sinvergüenzas pateando la "el segundo socio comercial de Colombia…..", y pero aun viendo a representantes del pacto histórico, cómplices ( Agmeth Escaf y Mary Jurado), se regalan por unos pasajes y viáticos para pasear que justificación tendrán, se unen a los de Movimiento de Salvación Nacional: Germán Rodríguez y Alejandro Bermeo, y demás partidos de gobierno.
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Carmen(d6co2)•Hace 47 minutosCreo que el presidente no puede interferir en esas actuaciones del Congreso. ¿O me equivoco?
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Prophet Malachi(3htv5)•Hace 47 minutosNoticia incompleta. ¿Quiénes son los congresistas y a qué partido pertenecen?
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@HerbólogaRaquel(46037)•Hace 18 minutosDe acuerdo. Falta mucha información. Será autocensura?
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olga rebeca(01674)•Hace 48 minutosUna estupidez más de este gobierno, y seguramente fueron senadores conservadores o de derecha pues en la cabeza solo les caben bestialidades
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Memo(nlr07)•Hace 6 minutosSon del Pacto, bestia.
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Pipo Solarte(exbqo)•Hace 1 horaOtra metida de pata de la Cancillería colombiana alineada con los sectores más cavernarios y en retroceso tato en sus países como en el resto del mundo. Se arrodillaron ante Trump y Netanyahu que están en caída libre en sus países y ahora entran en choque con la potencia que amenaza la hegemonía de los gringos.
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Robert(36139)•Hace 1 hora90% de comentarios de bodegueros pagos por el pacto. Lo peor de todo es que el que encabeza la delegación es del pacto. Todo con el fin de distraer todos los escandalos de los cuales son protagonistas.
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Chejov(91448)•Hace 1 horaEste gobierno y este congreso cada vez muestran más su ineptitud y desubicación frente a lo que sucede en el mundo. Arriesgando las relaciones comerciales con China por congraciarse con Trump. ¿A quén se le ocurre hacer esto cuando Trump está hoy en la inmunda? Se ponen a provocar el avispero a ver si resultamos más picados. China no se anda con cuentos y terminará apretando clavijas si Abelardo no corrije.
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UJUD(9371)•Hace 1 horaSería bueno saber el nombre de los funcionarios que viajaron.
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ERWIN(18151)•Hace 1 horaOtro error garrafal de la cancilleria..busca congraciarse con el gbno americano?..que estuídez..nos vamos a la guerra con China….jajajajajajaaa..la generala.
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Fredy Hernan(13302)•Hace 1 horaQué tal si lee, allá están sus ídolos del pacto, el primer mozo de la nación encabezó la visita
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Frapolo(7328)•Hace 1 hora"Pelea de tigre con burro amarrao", adivinen en este caso quien es el tigre y quienes los burriquetes. Qué mediocr1dad este gobierno ileg1timo