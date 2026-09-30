China restringe viajes a familiares de ejecutivos de IA por razones de seguridad

Organismos gubernamentales han comenzado recientemente a comunicar las restricciones ampliadas a las personas afectadas, entre ellas destacados fundadores de startups y directivos de empresas consideradas estratégicamente…

China amplió las restricciones para viajar al extranjero que aplica a destacados profesionales de inteligencia artificial de empresas privadas para incluir a las familias de personal clave, endureciendo aún más las medidas destinadas a evitar la salida hacia Estados Unidos de conocimientos e información considerados críticos.

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Organismos gubernamentales han comenzado recientemente a comunicar las restricciones ampliadas a las personas afectadas, entre ellas destacados fundadores de startups y directivos de empresas consideradas estratégicamente importantes en campos relacionados con la IA, según personas familiarizadas con el asunto.

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Familiares directos, como cónyuges e hijos de ciertos ejecutivos de IA y semiconductores cuyo trabajo se considera fundamental para la seguridad del Estado, ahora deben obtener autorización de Pekín antes de viajar al extranjero, incluso para viajes breves, dijeron las personas.

Esto supone una ampliación de las restricciones existentes a la libertad de movimiento del talento tecnológico más influyente de China, una categoría que abarca a empresarios, investigadores y ejecutivos. Aunque no se trata de una prohibición absoluta de viajar, es probable que el nuevo requisito tenga un efecto disuasorio adicional sobre un sector tecnológico que ya enfrenta restricciones sin precedentes.

Desde previamente este año, China ha restringido los viajes al extranjero de destacados profesionales de IA de empresas privadas como Alibaba Group Holding Ltd. y DeepSeek, informó Bloomberg News en mayo, reflejo de la determinación de Pekín de proteger su tecnología a medida que logra importantes avances en IA y fabricación de chips.

No está claro si las familias de todas esas personas deben cumplir las nuevas restricciones, dijeron las fuentes. China también está implementando por separado normas, que entraron en vigor el 15 de septiembre, para aplicar prohibiciones de salida en casos que van desde investigaciones penales hasta posibles infracciones de la seguridad industrial y tecnológica del país.

El plan de Pekín es incorporar con el tiempo a más personas relevantes a la lista, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas al hablar de un asunto delicado. Departamentos gubernamentales ya han notificado a varias personas que deben obtener autorización para los viajes de sus familiares, según dos de las fuentes.

Desde hace años, Pekín impone restricciones de viaje a personal clave, desde destacados investigadores universitarios hasta científicos nucleares y ejecutivos de empresas estatales, y sus familias se ven afectadas de manera similar.

Pero el gobierno ahora apunta específicamente al talento del sector privado, ya que los ingenieros de élite en IA y tecnología son considerados activos estratégicos para la segunda mayor economía del mundo. Gran parte de la reserva de talento de primer nivel en IA de China surgió en la era posterior a ChatGPT, principalmente en los gigantes tecnológicos del país o en startups privadas.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información no respondió a una solicitud de comentarios enviada por fax.

El temor de los funcionarios chinos a una posible salida de tecnología y talento clave se intensificó después de la adquisición de Manus por US$2.000 millones por parte de Meta Platforms Inc.

El gobierno finalmente ordenó a la empresa estadounidense deshacer la operación. Como parte de las repercusiones, Pekín avanzó para limitar la inversión de Estados Unidos en empresas de tecnología sensible.

Aunque el plan para restringir los movimientos del personal de IA no está necesariamente relacionado con el caso Manus, evitar las filtraciones de tecnología sigue siendo un objetivo clave de política pública, informó previamente Bloomberg News. Una política de este tipo podría obligar a los ingenieros con ambiciones globales a elegir entre permanecer en China o marcharse al extranjero en una etapa más temprana de sus carreras.

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