El edificio de seis pisos, que tenía cuatro departamentos por piso, se derrumbó sobre viviendas y tiendas de campaña cercanas en la zona de Tal al Hawa, en Ciudad de Gaza, según la agencia de Defensa Civil, que trabaja como servicio de rescate bajo la autoridad de Hamás.

Al menos 21 personas murieron, incluyendo 12 niños, tras el colapso de un edificio de seis plantas en Ciudad de Gaza este miércoles, informaron las autoridades de este territorio palestino devastado por la guerra.

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Edificio dañado por ataques israelíes colapsa en Gaza: 21 muertos, entre ellos 12 niños

El inmueble, bombardeado varias veces en 2024 y 2025, se derrumbó en plena noche mientras decenas de personas que habían encontrado allí un refugio improvisado dormían, lo que explica el gran número de víctimas.

En el hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza, periodistas de la AFP vieron a hombres llorando que cargaban cuerpos de niños envueltos en mortajas blancas.

Los familiares se agachaban en el suelo para despedir a sus seres queridos, besando los rostros de los muertos entre sollozos.

La Defensa Civil explicó que tenía que trabajar con "equipos limitados y herramientas rudimentarias", y acusó a Israel de "impedir la entrada de maquinaria pesada" a la Franja de Gaza.

"Mi amigo y mis vecinos viven en este edificio. Vine a ayudarlo a recuperar algo de ropa y unos colchones. Ya no tiene ningún refugio ni casa", indicó Mohannad Al Mashharawi, un joven que observaba las labores de búsqueda.

"Estos edificios son bombas de tiempo", destacó Ahmed Al Ajla, cuyo tío y otros familiares murieron en el derrumbe.

"La guerra no terminó, porque aún quedan bombas de tiempo en forma de viviendas al borde del colapso".

"No tienen otra opción"

La agencia de Defensa Civil dijo que el edificio alojaba a más de 100 personas desplazadas y que había sufrido daños por ataques israelíes anteriores.

Señaló que sus equipos de rescate, "tras horas de arduo trabajo… recuperaron los cuerpos de 21 personas que habían quedado atrapadas bajo los escombros".

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud de Gaza, que operan bajo la autoridad de Hamás, dieron la misma cifra, señalando que incluía a 12 niños y cinco mujeres.

La Defensa Civil agregó que ayudó a trasladar a 45 heridos al hospital.

El edificio fue alcanzado varias veces en 2024 y en marzo de 2025, lo que llevó a advertencias a los gazatíes para que no regresaran, indicó el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Bassal.

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"No tienen otra opción. Sin carpas ni hogares disponibles, viven en edificios agrietados y dañados a pesar del riesgo de derrumbe", añadió.

Deterioro humanitario continuo

La oficina de prensa de Hamás también había señalado que la magnitud de la destrucción en el territorio, ha obligado a muchas familias a ocupar edificios dañados.

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"Consideramos a la ocupación israelí y a la comunidad internacional plena y directamente responsables de esta catástrofe que afecta a nuestro pueblo", acusó la oficina de prensa de Hamás en su declaración.

"También los responsabilizamos de todas las consecuencias y repercusiones del deterioro humanitario continuo, peligroso y sin precedentes que sufren más de 2,4 millones de personas en la Franja de Gaza", agregó.

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La mayoría de los edificios de la Franja de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes, iniciados en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023 del movimiento islamista palestino Hamás, que mató a más de 1.200 personas.

La campaña de bombardeos israelíes en Gaza dejó más de 73.000 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, un balance que la ONU considera fiable.

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La Defensa Civil ha identificado alrededor de 2.000 edificios en la Franja de Gaza que, según afirma, corren riesgo de derrumbarse.

La oficina de prensa del gobierno de Gaza, controlado por Hamás, responsabilizó del suceso a los retrasos en la prometida reconstrucción del territorio. Israel ha permitido la entrada de ayuda adicional en Gaza desde la declaración de un alto el fuego mediado por Estados Unidos en octubre de 2025.

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Pero su ejército continúa los ataques y ha restringido la entrada de equipamiento que, según ellos, podría tener también uso militar.

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