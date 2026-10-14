“Colombia está con nosotros”: Benjamín Netanyahu tras apertura de embajada en Jerusalén

“Su presidente ha demostrado un gran valor, una enorme valentía y visión de futuro”, dijo Netanyahu al auditorio en el que se encontraba el canciller Omar Bula durante una recepción ofrecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel a propósito de la apertura de la sede diplomática, ocurrida más temprano el mismo día.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, destacó este miércoles la amistad con Colombia luego de la inauguración de la embajada de este país en Jerusalén y elogió al presidente Abelardo de la Espriella.

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De la Espriella no estuvo presencialmente, pero envió un saludo en video en el que también destacó la amistad de Israel.

Colombia se convirtió en el décimo país en instalar una representación de ese tipo en Jerusalén, una ciudad en disputa con Palestina, razón por la cual la ONU la considera sujeta a un régimen jurídico especial. En virtud de esto, la mayoría de los países con embajadas en Israel las tienen en Tel Aviv.

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Netanyahu, quien inició su discurso recordando su visita a Colombia en 2017, habló del rumbo “equivocado” que habían tomado las relaciones bilaterales, en referencia a la ruptura diplomática que ocurrió durante el gobierno de Gustavo Petro, que acusó a Israel de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, en donde, según el Ministerio de Salud del enclave, Israel ha matado a más de 70.000 personas.

“[Las relaciones] se descarrilaron por completo porque en Argentina, México, Brasil y, lamento decirlo, también en Colombia, apareció un nuevo faraón. Faraones que no conocían a José, ni a Gideon, ni a Benjamín”, dijo. “Y todo quedó atrapado en lo que denomino la alianza global ‘woke’”.

El primer ministro destacó que la recomposición de la relación con Colombia estuviera teniendo lugar en Jerusalén, “la ciudad de los profetas, de los reyes de Israel, la ciudad del cristianismo”. Dijo que ambos países comparten intereses en “seguridad, agricultura, agua, inteligencia artificial y en todos los ámbitos”.

“Representamos la vida y la esperanza”, dijo Netanyahu, quien hace pocos días volvió a negar que en Gaza esté ocurriendo un genocidio. Lo hizo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, cuyo alcalde, Zohran Mamdani, lo llamó “criminal de guerra” en relación con la orden de captura de la Corte Penal Internacional que pesa sobre Netanyahu.

“Defendemos la vida. Defendemos la esperanza. Y estamos dispuestos a luchar contra los bárbaros. Valoramos profundamente a quienes permanecen a nuestro lado. Y Colombia está a nuestro lado”, añadió el primer ministro, quien estrechó la mano de Bula durante el evento.

El canciller colombiano, por su parte, declaró que el gobierno de Colombia está finalmente del “lado del bien, del lado de Israel”, destacando que la administración anterior no condenó los ataques perpetrados por Hamás contra Israel hace tres años y que dejaron víctimas colombianas.

Reafirmó el compromiso del gobierno de De la Espriella con el antisemitismo y agradeció al gobierno israelí la ayuda brindada tras el terremoto que el 10 de agosto golpeó varias ciudades colombianas.

El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, por su parte, se preció del logro que para la administración de Netanyahu significa la nueva embajada: “Señor primer ministro, cuando usted me nombró ministro de Relaciones Exteriores, establecí como uno de mis principales objetivos la apertura y el traslado de embajadas a Jerusalén. Desde entonces, en tiempos de guerra, hemos duplicado el número de embajadas en la capital de Israel. Y esta mañana alcanzamos un hito importante: se inauguró la décima embajada en Jerusalén”, ciudad que defendió como “la capital unificada de Israel”.

La apertura, hay que recordar, provocó reacciones entre diplomáticos de carrera en Colombia que temen que se interprete como un reconocimiento de la soberanía israelí sobre un territorio cuyo estatus sigue siendo objeto de disputa.

La comunidad colombopalestina, por otro lado, manifestó su rechazo. Consideran que la decisión contradice la tradición diplomática colombiana de respaldar una solución de dos Estados y advierten que podría profundizar las divisiones y debilitar los esfuerzos de negociación para alcanzar una paz duradera, sin olvidar que la apertura podría leerse como una legitimación de las actuaciones de Israel en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental.

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