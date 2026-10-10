Colombia frente a China: entre la prudencia geopolítica y la miopía económica

El memorando de entendimiento de la Franja y la Ruta no es un tratado vinculante ni implica un compromiso automático de financiamiento, sino un marco de cooperación general para identificar, negociar y estructurar iniciativas de cooperación en conectividad, infraestructura, reindustrialización, salud, ambiente, finanzas y transformación digital. Por ello, lo que esta en juego no es una alianza política sino un canal diplomático e institucional útil para formular proyectos nacionales y atraer socios, capital y tecnología bajo condiciones,…

El memorando de entendimiento de la Franja y la Ruta no es un tratado vinculante ni implica un compromiso automático de financiamiento, sino un marco de cooperación general para identificar, negociar y estructurar iniciativas de cooperación en conectividad, infraestructura, reindustrialización, salud, ambiente, finanzas y transformación digital. Por ello, lo que esta en juego no es una alianza política sino un canal diplomático e institucional útil para formular proyectos nacionales y atraer socios, capital y tecnología bajo condiciones, prioridades y salvaguardas definidas por Colombia.

En su primer año de vigencia, la implementación institucional de la Iniciativa de la Franja y la Ruta fue incipiente. A nivel de gobierno se observó una mayor conciencia sobre la relación con China, que se tradujo en acercamientos puntuales a través de algunos ministerios y en la puesta en marcha de un programa de cooperación técnica y fortalecimiento de capacidades para funcionarios públicos. Sin embargo, no se estructuraron proyectos de gran escala vinculados con la Iniciativa, y su resonancia entre el sector privado fue escasa.

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Hoy, estos avances podrían verse afectados por el anuncio no oficial de una eventual salida de la Iniciativa. A esto se suma la indiferencia del nuevo gobierno hacia la relación con China. No hay declaraciones sobre sus objetivos frente a Beijing, más allá del nombramiento de un nuevo embajador en ese país y la comunicación diplomática por parte de Colombia ha sido notoriamente distante.

Vista en contexto, la distancia de Colombia hacia China puede interpretarse a la luz de la preocupación de Washington por la creciente presencia china en América Latina. La franja y la Ruta fue desde el inicio sinónimo de geopolítica y geoeconomía, por tal motivo, la participación de Colombia en esta podría contribuir a un desplazamiento regional en favor de Beijing. El actual ejecutivo colombiano, que interpreta el sistema internacional bajo una lógica predominantemente bipolar, parece ser receptivo a estas preocupaciones.

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En términos generales, la relación con China no ha contribuido a tejer una alianza política o estratégica entre ambos países, ni ha posicionado a Beijing de manera que perjudique los intereses de Washington. La Iniciativa de la Franja y la Ruta no incluyó líneas de cooperación entre el Ministerio de Defensa colombiano y China. En aspectos geoeconómicos, por el contrario, Colombia tiene la intención de integrarse en la cadena de suministro de minerales críticos de Estados Unidos, un sector que marca una nueva pauta en la geopolítica de los recursos.

El problema del distanciamiento frente a Beijing y de la sobredependencia de Washington revela una incertidumbre sobre los efectos de la orientación de la política exterior colombiana. De concretarse la salida de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el cierre de embajadas, el desconocimiento de las normas internacionales relativas al estatus de los Altos del Golán, el distanciamiento frente a la ONU y una eventual salida de la Corte Penal Internacional, estos factores aumentarían el aislamiento internacional de Colombia.

Un problema fundamental de estrechar excesivamente los vínculos con Washington es que las limitaciones presupuestarias, la priorización de la agenda de seguridad y la política arancelaria de Estados Unidos ponen en duda su capacidad de seguir siendo un socio integral para Colombia y América Latina. Existe un caso cercano que ilustra este riesgo. La iniciativa del Indo-Pacífico Libre y Abierto, formalmente adoptada por la administración Trump en noviembre de 2017, busca integrar a varias economías de Asia-Pacífico como alternativa a un orden regional que se viene construyendo alrededor de China. Sin embargo, el énfasis en seguridad de esta iniciativa, la ausencia de acceso preferencial al mercado estadounidense y la exclusión de China —el mercado más importante para los países de esa región— generan escepticismo sobre la utilidad real de la iniciativa.

Por estas razones, una relación condicionada al cumplimiento de metas en materia de seguridad, sumada a una política exterior poco diversificada, incrementaría la dependencia externa de Colombia respecto de un único socio, y podría constituir un factor adicional —entre otros de naturaleza más endógena, como la baja productividad y la escasa inserción en cadenas globales de valor— que dificulte la transformación productiva y la inserción internacional del país.

China ha incrementado su presencia en América Latina en sectores vinculados con la transición energética y la infraestructura de transporte, y se ha abierto el panorama para la inteligencia artificial en ámbitos como la agricultura, la salud, la gestión urbana, la administración pública, entre otros. Estos desarrollos no implican que China deba ser necesariamente el socio preferencial en todos los sectores o proyectos, pero sí que ignorarlos podría alejar al país de las tendencias de cambio global y ser costoso para un país con déficits estructurales en esas áreas. Una política exterior mediada por tensiones entre grandes potencias reduciría la capacidad de Colombia de convertir los vínculos con ambas en proyectos nacionales de desarrollo concretos, y resulta un contrasentido frente al objetivo del gobierno en función de llevar a cabo una diversificación pragmática y realmente desideologizada de las relaciones exteriores.

La eventual salida de Colombia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta podría eliminar el encuadre geopolítico de la relación con China, pero no exime a Colombia de prestar atención y diseñar estrategias para asumir las tendencias de cambio global forjadas desde Asia pacífico e incluso el Índico.

En términos económicos, un deterioro de la relación con China sería un contrasentido a los objetivos de desarrollar el sector privado, mejorar conexión con nuevos mercados, generar oportunidades de desarrollo en medio de una paz ya deteriorada y reconstruir la región pacifica de Colombia, precisamente la que nos debería proyectar a Asia.

Incluso si quisiera desarrollarse la relación con China, Colombia parte, además, de una posición limitada para aprovechar estas tendencias. La relación económica con China sigue marcada por asimetrías comerciales, baja diversificación exportadora y una presencia institucional, empresarial y subnacional todavía insuficiente para identificar oportunidades, preparar proyectos y negociar condiciones favorables. De las cuatro economías de América Latina con mayor comercio bilateral con China, Colombia es la única que no tiene a China entre sus primeros destinos de exportación, y es la que tiene el mayor déficit comercial con China. En materia de inversión china, la situación es similar. Colombia no ha seguido el ritmo regional de integración con China. Una mayor vinculación con China bajo tales condiciones no generaría, por sí sola, desarrollo productivo.

Por esa razón, Colombia debería conservar y operacionalizar los canales de cooperación existentes con China mediante una estrategia interinstitucional e intersectorial de largo plazo. Esta estrategia tendría que definir qué proyectos son prioritarios, qué tipo de financiamiento resulta aceptable, qué estándares ambientales, laborales, fiscales, tecnológicos y de transparencia se exigirán, y cómo se conectarán las inversiones externas con proveedores locales, transferencia de capacidades y diversificación productiva. De manera crítica, Colombia debe aumentar esfuerzos técnicos y diplomáticas para mejorar las condiciones de acceso al mercado chino y corregir el déficit comercial que ha venido aumentando año tras año. Todo esto implica además revitalizar plataformas de inserción conjunta al Asia Pacífico como lo es la Alianza del Pacífico.

Segmentos productivos en casos como Brasil, Hungría, Turquía, Alemania y España han entendido que deben vincularse con China por medio de la integración de capital chino para reconstruir ecosistemas de producción nacional. Siguiendo estos ejemplos, Colombia puede explorar cómo, a través de la cooperación y de asociaciones pragmáticas con empresas chinas, fortalecer competencias y capacidades en ciencia y tecnología, es decir, crear la base de conocimiento y habilidades que más adelante puedan usarse en proyectos de creación de ecosistemas productivos locales, fortalecer los existentes o recuperar los perdidos. China, por supuesto, solo entrará en alianzas que la beneficien económicamente, pero para ello se necesitan esas condiciones económicas y legales estables que también benefician a Colombia. De no hacerlo, competidores de Colombia bien podrían adelantarse en la creación de estos ecosistemas.

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Colombia puede optimizar sus vínculos con Estados Unidos y China sin generar condiciones de antagonismo. En todo caso, el orden internacional actual, con una China emergente, transita hacia una multipolaridad compleja en la que es necesario buscar equilibrios y alternativas de cooperación.

*Camilo Defelipe Villa. Profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones internacionales de la Universidad Javeriana. Miembro de la Alianza Asia.

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