Colombia reconoce la soberanía israelí sobre el Golán, territorio ocupado desde 1967

Un druso observa un soldado israelí y un vehículo blindado de transporte de tropas (APC) en un camión mientras los soldados salen de la zona de amortiguación, en la frontera entre Israel y Siria, cerca de la aldea drusa de Majdal Shams. Foto: EFE - ATEF SAFADI

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El Gobierno de Colombia, bajo el mandato de Abelardo de La Espriella, anunció el sábado 8 de agosto su reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio ocupado por Israel desde 1967 y cuya anexión no es reconocida por la comunidad internacional.

La decisión fue comunicada por la Cancillería, que justificó la medida en la “persistente inestabilidad regional” en Medio Oriente y en la importancia estratégica que, según el Gobierno, tienen los Altos del Golán para la seguridad de Israel.

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“Colombia reconoce la soberanía israelí sobre este territorio, así como el derecho de ese Estado a protegerse frente a amenazas externas”, señala el comunicado.

La Cancillería argumentó que Israel ha enfrentado durante décadas “desafíos de seguridad persistentes y de carácter existencial” a lo largo de sus fronteras. En ese contexto, hizo referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023, que calificó como “horribles atentados terroristas”, y sostuvo que estos hechos evidenciaron la gravedad de las amenazas que enfrenta Israel.

El Gobierno colombiano añadió que el mantenimiento del control y la soberanía israelí sobre los Altos del Golán constituye, a su juicio, “un componente esencial” de la defensa nacional de Israel y de su capacidad para proteger a sus ciudadanos.

Con esta decisión, Colombia afirmó que busca reafirmar su compromiso con la construcción de una “paz estable y duradera” en Oriente Medio.

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Los Altos del Golán son un territorio estratégico ubicado en la frontera entre Israel y Siria. Israel tomó el control de la mayor parte de la zona durante la guerra de 1967 y en 1981 aprobó una ley para extender allí su legislación, administración y jurisdicción, una medida que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declaró nula. Hasta ahora, la comunidad internacional no había reconocido la soberanía israelí sobre el territorio.

Esa anexión nunca fue reconocida por la comunidad internacional. Ese mismo año, el Consejo de Seguridad de la ONU declaró que la decisión israelí de imponer sus leyes, jurisdicción y administración al territorio sirio ocupado del Golán era “nula y sin valor”, sin efecto jurídico internacional, y exigió a Israel que revocara la decisión. A esto se suma la Resolución 242 (tras la Guerra de los Seis Días), que establece que los Altos del Golán forman parte de un “territorio ocupado”.

Más recientemente, en noviembre de 2024, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución pidiendo la retirada israelí del territorio ocupado, y según Siria, 134 países votaron a favor de una resolución que ratifica que el Golán es, por derecho y geografía, territorio sirio bajo ocupación.

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Human Rights Watch acusó a Israel de financiar la expansión de asentamientos en el Golán sirio ocupado, con el objetivo de atraer a 3.000 nuevas familias colonas para 2030, calificándolo de posible crimen de guerra. El presidente sirio Ahmed Al-Shara ha insistido en foros internacionales en que cualquier reconocimiento de la soberanía israelí sobre el Golán es inválido y viola el derecho internacional, y ha pedido un acuerdo de seguridad que devuelva las fronteras de 1974.

Hasta ese momento, el único presidente que había reconocido la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán había sido Donald Trump, durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos, en 2019. El resto de la comunidad internacional —incluidos aliados cercanos de Israel, como el Reino Unido— no reconoce dicha soberanía.

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