Conflicto en el Líbano: Hezbolá responde a incursiones israelíes con ataques terrestres

Tanques israelíes desplegados a lo largo de la frontera norte de Israel con Líbano el 21 de marzo de 2026 El ejército israelí afirmó que realiza ataques en todo el Líbano contra infraestructura y personal de Hezbolá. Foto: EFE - ATEF SAFADI

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El movimiento libanés Hezbolá, proiraní, afirmó que el sábado se produjeron combates terrestres entre sus combatientes y las fuerzas israelíes en dos ciudades fronterizas del sur del Líbano.

El grupo libanés informó en un comunicado de “enfrentamientos directos con las fuerzas del ejército enemigo israelí en la ciudad de Jiam”, que duraron cuatro horas, con “armas ligeras y medianas, así como cohetes”.

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Esta ciudad estratégica, situada a unos cuarenta kilómetros tierra adentro, domina amplias llanuras del sur del Líbano y del norte de Israel. Fue allí donde el ejército israelí inició su incursión terrestre tras el comienzo de las hostilidades a principios de marzo.

En los últimos días, Hezbolá afirmó en varias ocasiones haber atacado a fuerzas y vehículos israelíes en Jiam y sus alrededores.

Otros enfrentamientos también tuvieron lugar el sábado entre Hezbolá y el ejército israelí más al oeste, en la ciudad costera de Naqoura, que alberga el cuartel general de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), según el grupo chiita.

Los soldados israelíes “intentaron avanzar (...) en dirección del edificio del ayuntamiento de Naqoura” indicó en otro comunicado, afirmando que sus combatientes respondieron al ataque.

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Por su parte, el ejército israelí dio cuenta de “enfrentamientos terrestres” en el sur de Líbano, asegurando que ninguno de sus soldados resultó herido.

El ejército también dijo que había bombardeado la periferia sur de Beirut, considerada un feudo de Hezbolá, el sábado de madrugada.

Líbano se vio arrastrado al conflicto regional a comienzos de marzo cuando Hezbolá atacó Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido el primer día de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, el 28 de febrero.

Israel respondió bombardeando masivamente amplias zonas del Líbano y llevando a cabo operaciones terrestres en el sur, causando más de 1.000 muertos y alrededor de un millón de desplazados.

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