Irán bajo fuego: lo esencial de la escalada en Oriente Medio

Explosiones marcan la guerra en Irán mientras ofensivas y contraataques sacuden ciudades y rutas clave del petróleo, elevando la tensión regional y global. Foto: Katerine González Clavijo

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La escalada de tensiones en Oriente Medio alcanza un nuevo pico con ataques israelíes contra instalaciones clave de producción de misiles en Teherán y el controvertido bombardeo a la planta nuclear de Natanz, atribuido por Irán a Israel y Estados Unidos.

En paralelo, más de 20 países, incluidos varios europeos y naciones del Golfo como Emiratos Árabes Unidos y Baréin, condenan el bloqueo iraní del estratégico estrecho de Ormuz y se declaran listos para garantizar su reapertura, vital para el comercio global de hidrocarburos.

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Explosiones resuenan en Baréin y Bagdad, mientras Rusia critica duramente los ataques “irresponsables” contra infraestructuras nucleares iraníes y el OIEA urge moderación para evitar un accidente catastrófico. Israel anuncia una intensificación “considerable” de sus operaciones, y Putin envía mensajes de apoyo a Irán en medio del caos, con celebraciones religiosas en Teherán desafiando los riesgos de bombardeos.

Este es un resumen de los últimos acontecimientos:

Israel ataca lugares de producción de misiles en Teherán

El ejército israelí aseguró el sábado que había atacado instalaciones usadas para la producción de misiles balísticos en Teherán.

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Entre los objetivos figuran un complejo dedicado a la producción y desarrollo de componentes de misiles, una instalación de almacenamiento y un centro de producción del carburante usado en estos proyectiles.

“Listos” para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz

Más de 20 países denunciaron el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y dijeron estar listos para contribuir a garantizar una navegación segura por este paso crucial para el comercio de hidrocarburos.

“Estamos listos para contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho”, dijo este grupo de 22 países, en su mayoría europeos, pero que también incluye Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Explosiones en Baréin

Un periodista de AFP escuchó varias explosiones en Manama, la capital de Baréin, en medio de la campaña de Irán contra países del Golfo.

Dos misiles fueron interceptados en el cielo de la ciudad, en la que se escucharon varias detonaciones tras la activación de las sirenas de alerta.

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Rusia condena ataque a instalación nuclear

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, consideró “irresponsables” los presuntos ataques israeloestadounidenses denunciados por Irán contra la instalación nuclear de Natanz.

La comunidad internacional “tiene el deber de ofrecer de inmediato una valoración objetiva y sin concesiones de estas acciones irresponsables, que plantean riesgos reales de catástrofe”, afirmó en un comunicado.

Irán intentó atacar una base estadounidense-británica a miles de kilómetros

Irán llevó a cabo un ataque “fallido” contra la base estadounidense-británica de Diego García, en el océano Índico, a miles de kilómetros, según confirmó una fuente oficial británica a la AFP.

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Según esta fuente, este intento tuvo lugar antes de que Londres anunciara que autorizaba a Washington a usar alguna de sus bases para atacar instalaciones iraníes.

El OIEA pide moderación ante el riesgo de un accidente nuclear

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, reiteró su llamamiento a la “moderación militar” para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear, tras ser informado por Irán del ataque a Natanz.

Israel intensificará “considerablemente” los ataques

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió que “la intensidad de los ataques” sobre Irán “aumentará considerablemente” en los próximos días.

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Desde el domingo, “la intensidad de los bombardeos que llevarán a cabo las fuerzas israelíes y el ejército estadounidense contra el régimen del terror iraní y las infraestructuras en las que se apoya aumentará considerablemente”, dijo Katz.

Atacan instalación nuclear iraní en Natanz

La organización de energía atómica de la república islámica denunció que Estados Unidos e Israel atacaron el complejo nuclear iraní de Natanz, en el centro del país.

“No se ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos” en la zona, afirmó.

Putin envía sus mejores deseos a Irán

El presidente ruso, Vladimir Putin, envió sus mejores deseos a los dirigentes y al pueblo iraní con motivo del Año Nuevo persa, el Noruz, asegurándoles el apoyo de Moscú en plena guerra contra Israel y Estados Unidos.

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“Se enviaron felicitaciones con motivo del Noruz (...) a los dirigentes iraníes, al líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Hoseini Jamenéi, y al presidente del país, Masud Pezeshkian”, señaló el Kremlin en un comunicado.

Ataque con drones en Bagdad

Un oficial murió por un ataque de dron contra los servicios de inteligencia iraquíes, situados en un barrio residencial de clase alta en Bagdad, afirmó la institución en un comunicado.

Otro dron, que estaba grabando la operación, se estrelló contra un club deportivo privado muy popular entre la élite iraquí y los diplomáticos extranjeros, dijo a la AFP un responsable de seguridad.

Bangladés busca USD 2.000 millones

Bangladés está presionando para conseguir préstamos de unos USD 2.000 millones de organismos multilaterales con el fin de hacer frente a los problemas derivados de la subida vertiginosa de los precios por la guerra.

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El Gobierno ya ha tomado varias medidas para reducir el consumo de combustible, entre ellas la paralización de la producción en la mayoría de las fábricas de fertilizantes.

Condenas a ataques israelíes en Siria

Arabia Saudita, Egipto, Catar, Jordania y Kuwait condenaron los ataques realizados por Israel a campamentos del ejército en el sur de Siria. Un comunicado de la cancillería saudita mencionó una “flagrante agresión israelí” y denunció una “violación del derecho internacional”.

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