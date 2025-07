Desde Estados Unidos, Netanyahu dijo que nominó a Donald Trump al Nobel de Paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, y Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, conversan durante una cena en el Salón Azul de la Casa Blanca. Foto: EFE - ALEXANDER DRAGO / POOL

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este martes que ha nominado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz.

El líder israelí le entregó al republicano la carta de nominación durante una cena en la Casa Blanca, en la que ambos discutieron la propuesta estadounidense de un alto al fuego de 60 días en la Franja de Gaza.

El primer ministro elogió los esfuerzos de Trump por promover la paz “en muchos países, pero especialmente en Oriente Medio”. “Es bien merecido y deberías recibirlo”, afirmó Netanyahu con referencia al Nobel. El anuncio sorprendió a Trump, quien agradeció el gesto diciendo: “Viniendo de ti, es muy significativo”.

La candidatura de Trump para el Nobel de la Paz 2025 ya había sido presentada en dos ocasiones anteriores: primero por el Gobierno pakistaní, el 21 de junio, en reconocimiento a la tregua que impulsó entre India y Pakistán, y posteriormente por el congresista estadounidense Buddy Carter, quien envió una carta de nominación a Oslo el pasado martes 24.

De acuerdo con los estatutos del Comité Nobel, pueden presentar candidaturas los miembros de asambleas nacionales y los gobiernos de Estados soberanos.

Trump, que ha prometido poner fin a la guerra de Ucrania, ha expresado en varias ocasiones su deseo de obtener el Nobel de la Paz, asegurando que lo merece tanto o más que Barack Obama, quien lo recibió en 2009.

El republicano ha puesto como ejemplo la mediación de su gobierno en los conflictos entre Israel e Irán, la India y Pakistán, la República Democrática del Congo y Ruanda y, finalmente, entre Egipto y Etiopía.

