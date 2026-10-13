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Diplomáticos de carrera alertan sobre los riesgos de mover embajada de Colombia a Jerusalén

Los funcionarios de carrera de la Cancillería cuestionan el giro diplomático del gobierno de Abelardo de la Espriella hacia Israel y advierten sobre sus posibles costos internacionales. Asodiplo alertó sobre las consecuencias de trasladar la embajada a Jerusalén y cerrar misiones diplomáticas, pero sus recomendaciones no han frenado los planes del Gobierno.

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Redacción Mundo
El canciller Omar Bula durante la posesión de Tania Gillinski como embajadora de Colombia en Israel.
El canciller Omar Bula durante la posesión de Tania Gillinski como embajadora de Colombia en Israel.
Foto: Cancillería

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Para el amanecer de este martes, el ministro de Relaciones Exteriores, Ómar Bula, ya debe haber llegado a Israel para oficializar el miércoles el inicio de operaciones de la embajada colombiana en Jerusalén, con Tania Gilinski como jefa de la misión diplomática. La embajada será restablecida después de dos años de ruptura de relaciones. Con esta decisión, anunciada durante la campaña por el presidente Abelardo de la Espriella, Colombia se suma a Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Kosovo, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Fiyi, Nauru y…

Por Redacción Mundo

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Comentarios
  • Maria Eugenia(56068)Hace 11 minutos
    Eso es complicidad con genocidas.
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