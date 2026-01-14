EE. UU. anuncia el inicio de la segunda fase del plan de paz de Gaza: el desarme de Hamás

Las olas golpean cerca de las tiendas de campaña de los palestinos desplazados, instaladas a lo largo de la costa de Jan Yunis, en medio de fuertes lluvias en el sur de la Franja de Gaza. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

El enviado especial del presidente Donald Trump dijo este miércoles que el plan para terminar la guerra en la Franja de Gaza comienza su fase dos, lo que concierne a la desmilitarización del movimiento islamista Hamás.

“Anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 puntos del presidente para poner fin al conflicto en Gaza, pasando del alto al fuego a la desmilitarización, un gobierno tecnócrata y la reconstrucción”, escribió Steve Witkoff en la red social X.

Today, on behalf of President Trump, we are announcing the launch of Phase Two of the President’s 20-Point Plan to End the Gaza Conflict, moving from ceasefire to demilitarization, technocratic governance, and reconstruction.



La segunda fase también incluirá la creación de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros, encargado de administrar el enclave palestino. La formación de este grupo fue anunciada horas antes por Egipto, país que hizo de mediador en las conversaciones de paz, y estará supervisada por una junta de paz, presidida por el mismo Trump.

La fase dos comienza con “la desmilitarización total y la reconstrucción de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado”. Según Witkoff, “Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluida la devolución inmediata del último rehén fallecido. El incumplimiento acarreará graves consecuencias”.

En el marco de la primera fase, Hamás e Israel acordaron en octubre del año pasado un alto al fuego, así como un intercambio de rehenes y prisioneros, una retirada parcial israelí y un aumento de la ayuda.

Ahora bien, Israel ha violado el cese de las hostilidades negociado por Estados Unidos más de 1.190 veces desde que entró en vigor, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, matando a más de 400 palestinos y bloqueando el ingreso de ayuda humanitaria crítica al enclave.

Hamás, que ha condenado las reiteradas violaciones del alto al fuego, no hizo comentarios inmediatos sobre el anuncio de Witkoff. Sin embargo, en Al Jazeera se lee que el grupo palestino aseguró anteriormente que estaba listo para abandonar el gobierno diario en Gaza, como se describe en el plan del presidente republicano.

Las dudas que persisten rodean a la composición exacta del órgano provisional que administrará el territorio y a la reconstrucción del enclave, teniendo en cuenta que más del 80 % de los edificios han sido destruidos o dañados por los bombardeos israelíes.

