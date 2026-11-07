Sin embargo, el líder opositor, un ex jefe militar recién entrado en política, cuenta con el espinoso…

Los primeros comicios desde la guerra en Gaza, que estalló por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás, se saldaron sin mayoría ni para Netanyahu y sus aliados ni para el bloque de Eisenkot.

El presidente israelí, Isaac Herzog, encargará al líder del bloque opositor, Gadi Eisenkot, la tarea de formar gobierno tras las elecciones legislativas de finales de octubre, lo que podría desbancar al primer ministro Benjamin Netanyahu.

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¿Qué sigue para que Israel tenga un nuevo primer ministro tras el encargo a Eisenkot?

Sin embargo, el líder opositor, un ex jefe militar recién entrado en política, cuenta con el espinoso respaldo de los partidos árabes y también abrió la puerta esta semana a una hasta ahora improbable alianza con los ultraortodoxos judíos que le bastaría para gobernar.

Después de celebrar consultas con todos los partidos a lo largo de la semana, Herzog anunció este sábado que le confiará en primer lugar a Eisenkot "la misión de formar gobierno".

El nombramiento oficial tendrá lugar en una ceremonia el domingo en la residencia presidencial en Jerusalén, señaló el gabinete de Herzog en un comunicado.

"Ha llegado el momento de formar un gobierno de emergencia nacional. Haré todo para que estemos a la altura", reaccionó Eisenkot en las redes.

En las consultas con el presidente, partidos que representan un total de 67 diputados recomendaron a Eisenkot, contra 46 diputados del bloque de Netanyahu.

Pero entre las formaciones que se decantaron por el exjefe del Estado Mayor figuran los partidos árabes israelíes, de los que no quieren depender ciertos sectores del bloque opositor.

Árabes o ultraortodoxos

Después de los comicios, Herzog había expresado su preferencia por un gobierno de unidad nacional que reúna a los israelíes judíos de todo el espectro político.

Netanyahu también reclamó un gobierno de unidad, pero la oposición insiste en que el primer paso debe ser su salida.

Con casi dos décadas en el poder de forma intermitente, el dirigente conservador es el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en la historia de Israel.

Si es desbancado, podría enfrentarse a penas de cárcel por varios casos de corrupción que penden sobre él. También es objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la guerra en Gaza.

En los últimos días, Netanyahu ha arremetido contra la oposición por considerar pactos con los árabes israelíes, descendientes de los palestinos que permanecieron tras la creación de Israel en 1948.

Este mismo sábado, horas antes del anuncio de Herzog, calificó a los partidos árabes de islamistas y aseguró que una coalición con ellos "desmantelaría el Estado de Israel desde dentro".

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En respuesta, el partido Yashar de Eisenkot instó a los aliados de Netanyahu y a los miembros de su partido Likud a formar un gobierno de unidad encabezado por el ex jefe militar.

La alianza con los partidos árabes genera roces dentro del bloque opositor, porque los sectores más a la derecha no ven con buenos ojos que el gobierno dependa de esas formaciones.

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Uno de ellos es Avigdor Liberman, un excolaborador de Netanyahu que, aunque ahora lo critica ferozmente, comparte sus posturas estrictas sobre los palestinos.

El viernes, este férreo laicista abrió la puerta a un pacto con los judíos ultraortodoxos y se mostró dispuesto a debatir una ley para exonerarlos del servicio militar obligatorio, contrariamente a lo prometido en campaña.

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La exención militar para los ultraortodoxos genera un fuerte resentimiento en importantes sectores de la sociedad israelí, especialmente cuando numerosos reservistas están movilizados en Gaza y Líbano.

Eisenkot propuso un servicio nacional para todos los israelíes, aunque permitiendo elegir una opción civil en vez de militar, lo que permitiría cierto acomodo a los ultraortodoxos.

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Tras su nombramiento, Eisenkot contará con 28 días para reunir los 61 votos necesarios para gobernar. Si no lo logra, Herzog puede conceder una prórroga de 14 días antes de encargarlo a otra persona.

Si ninguna de las partes tiene éxito, Israel se encaminará a nuevas elecciones. Entre 2019 y 2022, el país celebró cinco comicios debido a repetidos bloqueos políticos.

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