“El asesino de buques”: el misil al que accedería Irán y que preocupa a EE. UU.

Fotografía del Servicio de Noticias de China del YJ-12 en un círculo rojo y un buque durante maniobras del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI). Foto: CGRI y Servicio de Noticias de China - CGRI y Servicio de Noticias de China

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este sábado una operación militar “masiva y en curso” contra Irán, tras denunciar que Teherán ha “rechazado” todas las oportunidades para renunciar a sus ambiciones nucleares.

A pesar de que los ataques de junio de 2025 causaron daños severos en las instalaciones de enriquecimiento de Fordo y Natanz, la administración Trump sostiene que la amenaza persiste.

“Nos aseguraremos de que Irán no obtenga un arma nuclear”, declaró el mandatario en un video publicado esta madrugada.

Pero más allá del programa atómico, a Estados Unidos le preocupa en este momento la amenaza de que logre reconstruir su capacidad balística a un ritmo acelerado y que integre nuevas tecnologías que compliquen cualquier incursión extranjera. Este es el corazón del ataque del sábado.

Informes de inteligencia estadounidense advierten que el régimen iraní ha adquirido armamento de última generación proveniente de Rusia y China, incluyendo misiles de crucero supersónicos y sistemas de defensa portátiles diseñados para neutralizar la superioridad aérea y naval estadounidense.

En septiembre pasado, el presidente chino, Xi Jinping, expresó al mandatario iraní Masoud Pezeshkian que “China apoya a Irán en la salvaguarda de su soberanía, integridad territorial y dignidad nacional”.

Beijing, señalan analistas, no quiere un régimen prooccidental en Irán, por lo que hará lo posible por hacer que el régimen actual se mantenga.

Vea también: Ataques a Irán: qué se sabe del líder supremo Ali Jamenei, quién es y por qué importa

El “cambio de juego”: Misiles supersónicos y drones

La mayor preocupación para los comandantes navales de EE. UU. es la posible llegada del misil de crucero YJ-12, conocido en China como el CM-302 apodado “el asesino de buques”.

Este proyectil de origen chino puede realizar maniobras evasivas a una velocidad de 5.000 km/h. Según el Dr. Alessandro Arduino del centro de estudios Rusi, este sistema es un “cambio de juego”, ya que aumenta su velocidad a niveles supersónicos al acercarse al objetivo, dificultando enormemente su interceptación, especialmente si se lanza en ráfagas mezcladas con drones.

La empresa China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) al ser capaz de hundir portaaviones o destructores y también atacar objetivos en tierra.

Cabe destacar la histórica relación de cooperación militar entre estos países que se remonta a cuatro décadas atrás. China fue un proveedor crucial de armamento para Irán durante los años 80, aunque el flujo de transferencias directas disminuyó significativamente a finales de los 90 ante la intensa presión diplomática internacional y el régimen de sanciones.

Sin embargo, en años recientes, la inteligencia estadounidense ha seguido el rastro de empresas chinas que suministraban materiales críticos para el desarrollo de misiles iraníes.

Paralelamente, la Fuerza Aérea de EE. UU. enfrenta la amenaza de los nuevos lanzadores Verba, sistemas de defensa aérea portátiles (SAM) adquiridos secretamente de Rusia.

Estos equipos, que utilizan misiles con seguimiento infrarrojo, son extremadamente difíciles de detectar. La Dra. Lynette Nusbacher, exoficial de inteligencia militar, explicó que su valor estratégico reside en la capacidad de conectar en red a múltiples operadores.

“No es solo el operador quien busca y dispara al objetivo”, señaló a The National, medio de Emiratos Árabes Unidos.

Le puede interesar: Irán e Israel en vivo: ataque en Tehéran

El dilema nuclear y la reconstrucción balística

En el ámbito nuclear, la situación es ambivalente. Aunque Irán posee suficiente uranio enriquecido al 60 % para fabricar una bomba en poco tiempo, unos 42 kilos, según métricas de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), no hay pruebas concluyentes de que haya decidido construir el dispositivo.

Rafael Grossi, director de la OIEA, afirmó recientemente que no ha visto indicios de que Irán esté trabajando actualmente en un arma nuclear. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Teherán sigue intentando alcanzar ese punto.

Para expertos como Nicole Grajewski, investigadora de Sciences Po, la verdadera urgencia actual es la capacidad de misiles de Teherán. Aunque muchos lanzadores fueron destruidos en 2025, Irán ha utilizado instalaciones subterráneas no dañadas para mantener su producción.

“La reconstrucción de las capacidades balísticas es más preocupante que un reinicio nuclear rápido”, afirmó Grajewski en entrevista con Le Monde.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com