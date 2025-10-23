El hambre “no disminuye”: esto dijo la OMS sobre la falta de apoyo en Gaza

Imágenes de mayo de 2025 de la población en Gaza pidiendo comida. Según la ONU, en pleno octubre de 2025, tras el acuerdo entre Hamás e Israel, esta problemática continúa. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

El hambre en Gaza no ha disminuido desde que entró en vigor la tregua entre Hamás e Israel, y la ayuda que entra al territorio palestino es insuficiente, denunció este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La situación sigue siendo catastrófica porque lo que llega no es suficiente”, declaró a los periodistas el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“El hambre no disminuye porque no hay suficientes alimentos”, añadió en la sede de la agencia sanitaria de la ONU en Ginebra.

Israel impidió repetidamente que entrara ayuda a la Franja de Gaza durante la guerra, empeorando la situación humanitaria en el asediado territorio.

A finales de agosto, Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en varias partes de la franja costera, donde viven más de dos millones de habitantes.

El acuerdo del cese el fuego negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor el 10 de octubre y prevé la entrada de 600 camiones de ayuda al día. Pero, actualmente solo entran entre 200 y 300 camiones diarios, señaló Tedros.

“Una buena parte de estos camiones son comerciales” dijo, resaltando que muchas personas en el territorio no tienen recursos para comprar productos.

“La crisis está lejos de haber terminado y las necesidades son inmensas”, ya que la ayuda enviada “solo representa una fracción de lo que se necesita”, insistió.

El sistema sanitario de Gaza quedó devastado tras dos años de guerra, desencadenada por los ataques de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

“No hay hospitales que funcionen plenamente en Gaza, y sólo 14 de los 36 están operativos. Hay una escasez crítica de medicamentos esenciales, equipos y personal sanitario”, afirmó Tedros.

Para reconstruir el sistema sanitario en Gaza se necesitarán al menos US 7.000 millones, dijo.

