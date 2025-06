El mundo reacciona al bombardeo de Trump a Irán: esto es lo que han dicho

Varios países europeos han pedido a Irán que mantenga las negociaciones en Omán. Teherán, antes de los bombardeos, tenía programadas reuniones con Estados Unidos. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Estas son las principales reacciones internacionales al ataque estadounidense del domingo contra varias instalaciones nucleares iraníes, con el que Washington se unió a Israel en su guerra contra la República Islámica.

Irán: “consecuencias eternas”

“Los acontecimientos de esta mañana son escandalosos y tendrán consecuencias eternas”, escribió en la red social X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

Irán se defenderá “por todos los medios necesarios”, agregó. “No hay línea roja que no hayan cruzado. Y la última, y la más peligrosa, ocurrió anoche. Cruzaron una línea roja muy grande al atacar las instalaciones nucleares,” dijo.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, amenazaron a Estados Unidos con “represalias que lamentará”.

La Organización de Energía Atómica iraní denunció, por su parte, el ataque como “un acto bárbaro que viola el derecho internacional” y dijo que, “a pesar de las malvadas conspiraciones de sus enemigos”, Irán “no dejará que el camino del desarrollo de esta industria nacional (nuclear), que es el resultado de la sangre de mártires nucleares, se detenga”.

Israel: la promesa “se ha cumplido”

“Su decisión audaz de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el impresionante y justo poder de Estados Unidos cambiará la historia”, afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un mensaje de video de agradecimiento a Trump.

Los ataques marcan “un punto de inflexión histórico que puede ayudar a conducir a Oriente Medio y más allá hacia un futuro de prosperidad y paz”, añadió. “El presidente Trump y yo decimos a menudo: paz a través de la fuerza”.

“Primero viene la fuerza, después viene la paz. Y esta noche, el presidente Trump y Estados Unidos han actuado con mucha fuerza”, consideró.

ONU: “escalada peligrosa”

“Es una escalada peligrosa en una región que ya se encuentra al borde del abismo, y una amenaza directa para la paz y la seguridad mundial”, consideró el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

La UE insta a “todas las partes a dar un paso atrás”

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, instó a “todas las partes a dar un paso atrás, a regresar a la mesa de negociaciones y evitar cualquier escalada adicional”, en un mensaje publicado en X.

Añadió que Irán no debe desarrollar armas nucleares y que los ministros de Exteriores de la UE debatirán la situación el lunes.

Rusia: bombardeos “irresponsables”

Rusia condenó firmemente los bombardeos estadounidenses, que tachó de “irresponsables”, contra su principal aliado en Oriente Medio.

“La decisión irresponsable de llevar a cabo ataques con misiles y bombas en el territorio de un estado soberano, cualquiera que sea el argumento presentado, viola flagrantemente el derecho internacional”, declaró la diplomacia rusa.

China: llamado “especial” a Israel a un cese el fuego

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó este domingo que “condena firmemente” los bombardeos de Estados Unidos y apuntó que contribuyen a una “escalada de las tensiones en Oriente Medio”.

“China llama a todas las partes en conflicto, especialmente a Israel, a un cese el fuego lo antes posible”, indicó la cancillería.

Reino Unido pide a Irán que “regrese a la mesa de negociaciones”

El primer ministro británico Keir Starmer pidió a Irán que “regrese a la mesa de negociaciones”.

“A Irán nunca se le puede permitir desarrollar un arma nuclear y Estados Unidos ha tomado medidas para mitigar esta amenaza”, escribió Starmer en X, destacando que “la estabilidad en la región es una prioridad”.

Alemania llama a Irán a continuar negociando

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, “reiteró su llamado a Irán para que inicie inmediatamente negociaciones con Estados Unidos e Israel con el fin de alcanzar una solución diplomática al conflicto”.

Francia: llamado a la “moderación”

El presidente francés, Emmanuel Macron, habló este domingo con su par iraní, Masud Pezeshkian, y lo instó a reanudar las “conversaciones diplomáticas” y llamó “a la desescalada” en el conflicto, informó el Palacio del Elíseo.

España reclama una “desescalada” y más negociaciones

“Llamamos a todas las partes a la desescalada. No es la solución militar la que va a traer paz y estabilidad a Oriente Medio, sino es la diplomacia y, por lo tanto, nosotros esperamos que todos vuelvan a la mesa de negociación”, señaló el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Arabia Saudita: “gran preocupación”

Arabia Saudita “sigue con gran preocupación los acontecimientos en la República Islámica de Irán, con el ataque a las instalaciones nucleares iraníes por parte de Estados Unidos”, afirmó el ministerio de Relaciones Exteriores saudí.

Omán llama a una “desescalada inmediata”

Omán, que actúa como mediador entre Estados Unidos e Irán en las conversaciones sobre el programa nuclear iraní, condenó “esta agresión ilegal” y pidió “una desescalada inmediata”, afirmó un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores omaní.

Irak: “escalada militar”

El gobierno iraquí condenó los ataques estadounidenses, que calificó de “escalada militar” que “amenaza la seguridad y la paz en Oriente Medio” y “pone gravemente en peligro la estabilidad regional”.

Pakistán: Irán “tiene derecho a defenderse”

Pakistán, única potencia nuclear del mundo musulmán y aliado de Estados Unidos, condenó los bombardeos estadounidenses. “Reiteramos que estos ataques violan todas las normas del derecho internacional y que Irán tiene el derecho legítimo a defenderse en virtud de la Carta de las Naciones Unidas”, declaró la cancillería.

Papa León XIV: “la humanidad reclama paz”

“La humanidad grita y reclama paz” ante las “noticias alarmantes de Oriente Medio”, dijo este domingo el papa León XIV tras los bombardeos estadounidenses.

Rebeldes hutíes: “declaración de guerra”

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, consideraron los ataques estadounidenses como “una declaración de guerra” contra el pueblo iraní y afirmaron que están listos “para atacar a los barcos y los buques estadounidenses en el mar Rojo”.

Hamás: “agresión criminal”

“Condenamos esta agresión criminal”, escribió en Telegram el movimiento islamista palestino Hamás, aliado de Irán e inmerso desde hace 20 meses en una guerra con Israel en la Franja de Gaza.

“La consideramos como un ejemplo flagrante de la política de imposición de la hegemonía por la fuerza, una agresión basada en la ley de la selva y una violación de todas las normas y convenciones internacionales”, añadió.

