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Elecciones en Israel: ¿por qué la continuidad de Netanyahu está en riesgo?

Las elecciones definirán la composición del Parlamento, el futuro político y judicial de Benjamín Netanyahu y el papel del voto árabe en la formación del próximo gobierno.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
Tel Aviv (Israel), 24/10/2026.- People walk in front of an election campaign billboard featuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) and the leader of the Yashar party, Gadi Eisenkot (R), reading 'The battle is closed!' in Tel Aviv, Israel, 24 October 2026. Israel will hold its national legislative election to choose the 120 members of the 26th Knesset on 27 October 2026. (Elecciones) EFE/EPA/ABIR SULTAN
Personas caminan frente a un cartel electoral con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, en Tel Aviv, Israel, el 24 de octubre de 2026
Foto: EFE - ABIR SULTAN

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Israel vuelve a las urnas en un escenario marcado por los conflictos armados, las denuncias internacionales y los debates sobre el poder político y militar del país. Las consecuencias del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 y de la posterior ofensiva israelí en Gaza, que ha matado a más de 74.000 personas y es calificada por expertos de la ONU como un genocidio, ocupan un lugar central en la contienda electoral. También están en el centro del debate las denuncias contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y miembros de su…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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