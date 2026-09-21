Según los resultados preliminares y correspondientes a más del 95 % de los colegios electorales, Rusia Unida…

Los comicios, organizados también en territorios ucranianos controlados y anexionados por Rusia, se vieron sacudidos por un ataque masivo de Kiev contra Moscú y denuncias de ciberataques.

El partido Rusia Unida del presidente Vladimir Putin obtuvo este lunes una mayoría récord en la Cámara Baja del Parlamento tras las primeras elecciones legislativas desde la guerra en Ucrania, en las que no participaron partidos críticos con el Kremlin.

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El partido de Putin logra una mayoría récord en elecciones legislativas de Rusia

Según los resultados preliminares y correspondientes a más del 95 % de los colegios electorales, Rusia Unida obtuvo una aplastante mayoría en la Duma, la Cámara Baja, con 355 de los 450 escaños.

Fueron las primeras elecciones legislativas organizadas desde la ofensiva contra Ucrania en 2022, un conflicto que dejado cientos de miles de muertos y ha golpeado especialmente este año la vida cotidiana de los rusos.

El Kremlin celebró el resultado el lunes y consideró que refleja "un nivel excepcional de cohesión de la sociedad rusa en torno al jefe del Estado", en el poder desde 1999.

De acuerdo con estos resultados preliminares, el Partido Comunista de Rusia logra 40 escaños, el partido nacionalista LDPR obtiene 25 y Gente Nueva consigue 20.

Todos ellos respaldan la ofensiva en Ucrania y el grueso de las políticas de Putin. El único partido abiertamente contrario a la guerra en Ucrania, Yábloko, quedó excluido por una decisión judicial.

Rusia Unida conserva así una supermayoría de al menos dos tercios de los escaños (301), lo que le permite aprobar reformas constitucionales sin necesidad del apoyo de otros partidos.

Ataques ucranianos

Durante una rueda de prensa, la presidenta de la Comisión Electoral, Ella Pamfílova, también celebró una participación "récord", que oficialmente superó el 59 %. "Se trata precisamente de la tasa de participación más alta jamás registrada en unas elecciones de este nivel", afirmó.

Los resultados definitivos se esperan para el viernes.

Dmitri Medvédev, expresidente y actual líder de Rusia Unida, saludó lo que consideró una muestra de confianza en el poder y prometió "respaldar la línea marcada por el presidente" y "acercar al país a la victoria".

El conflicto se intensificó en los últimos meses con ataques desde ambos lados y, según la ONU, alcanzó un nivel de víctimas civiles que no se veían desde los primeros meses de la guerra.

El último de los tres días de votación quedó marcado por un ataque ucraniano en la madrugada del domingo con más de mil drones, que causó dos muertes en la periferia de Moscú, según las autoridades rusas.

En la propia capital, una importante refinería resultó dañada, según el alcalde, Serguéi Sobianin, quien denunció un ataque "claramente planificado con el objetivo de perturbar las elecciones".

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que los ataques de Ucrania tuvieron "un impacto muy importante en la región de Moscú".

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El mandatario habló por teléfono con Donald Trump, quien en los últimos días había instado a Kiev a detener los ataques contra refinerías rusas.

Zelenski indicó que acordó una reunión en Nueva York con el presidente estadounidense, con quien abordó "ideas para medidas de desescalada".

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La elección se celebró en un contexto social tenso, con Rusia enfrentada a sanciones económicas occidentales, ataques ucranianos regulares, escasez de combustible y restricciones en el funcionamiento de internet en varias regiones.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, rechazó las "supuestas" elecciones rusas. "El Kremlin silenció la disidencia, excluyó al único partido registrado que se oponía a su guerra en Ucrania e impidió el acceso de observadores electorales internacionales", denunció. "En Rusia solo queda la apariencia de democracia", añadió.

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