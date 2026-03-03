Embajadas de Colombia en Oriente Medio se pronuncian ante los riesgos de seguridad

La Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue impactada por un ataque con drones en medio de la guerra que vive Oriente Medio. Foto: AFP - Agencia AFP

Las embajadas de Colombia en Oriente Medio han emitido comunicados para los connacionales que se encuentran en la región y necesitan información en medio de la guerra que se ha desencadenado tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior represalia de Teherán.

En un pronunciamiento conjunto, las representaciones diplomáticas en Egipto y Arabia Saudita les recomendaron a los colombianos que están allá, incluso a quienes están en este momento en Omán, que permanezcan en sus lugares de residencia y que eviten desplazamientos innecesarios.

“En las ciudades de Riad, Yeda y Dhahran, se les recomienda a nuestros connacionales resguardarse y limitar desplazamientos hacia instalaciones militares”, se lee en el breve pronunciamiento, en el cual también se aclaró que todas las embajadas colombianas en Oriente Medio están monitoreando la situación regional. Así las cosas, les sugirieron a las personas reconsiderar cualquier viaje no esencial, así como tomar decisiones apropiadas para mantenerse a salvo.

Por su parte, la Embajada de Colombia en Catar recomendó “acatar con prudencia y responsabilidad” las indicaciones del Gobierno catarí, así como las alertas enviadas a través de dispositivos móviles y demás lineamientos difundidos por canales oficiales.

En la publicación se lee que, hasta el momento, Colombia no cuenta con un plan de evacuación para connacionales residentes o turistas en ningún país de la región. En caso de que se adopte alguna medida como resultado de la evolución de las circunstancias, se comunicará a través de los canales oficiales.

Detalló que el espacio aéreo del país sigue cerrado y que se autorizó la extensión automática, por un mes, de todas las categorías de visas que hayan expirado o estén por expirar.

