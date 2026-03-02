Lo que se sabe del ataque a una escuela de niñas en Irán que deja al menos 175 muertos

Esta captura de imagen, tomada de la televisión estatal iraní y transmitida el 28 de febrero de 2026, muestra lo que se describe como el lugar de los mortíferos ataques contra una escuela primaria femenina en Minab, en la provincia de Hormozgán, al sur de Irán, cerca de la estratégica ruta marítima del estrecho de Ormuz. Foto: AFP - ALEX MITA

En medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido en diferentes puntos de Oriente Medio, el ataque a una escuela de niñas ha sido uno de los puntos más delicados de los últimos días. Al menos 175 personas, probablemente la mayoría menores de edad, murieron el sábado en medio de ello, informaron funcionarios de salud y medios estatales iraníes.

La búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de la escuela Shajarah Tayyebeh, en la ciudad sureña de Minab, finalizó el domingo, de acuerdo con los reportes locales. Varios videos e imágenes verificados por The New York Times mostraron que al menos la mitad de la escuela de dos pisos quedó destruida por la explosión. En los escombros se vieron libros y mochilas cubiertos de sangre y ceniza.

“El incidente de la escuela Minab no tiene comparación con ningún otro incidente”, dijo Pirhossein Kolivand, jefe de la Media Luna Roja de Irán, en un video publicado en las redes sociales el domingo. “Incluso en Gaza”, añadió el funcionario, no se había producido un número tan elevado de estudiantes asesinados simultáneamente, y calificó el ataque como “un incidente único y amargo”. Aún no hay claridad acerca de por qué se atacó la escuela ni qué fuerzas del país lo hicieron.

¿Qué se sabe del ataque a una escuela en el sur de Irán?

El colegio se encuentra junto a una base de la Guardia Revolucionaria Iraní. Unas imágenes satelitales mostraron que en 2013 la escuela formaba parte de eso. Incluso había carreteras que conectaban otras zonas de la base con el recinto atacado el sábado. Sin embargo, para septiembre de 2016, según las imágenes satelitales, el mismo edificio fue amurallado y dejó de estar conectado con el de la fuerza militar iraní.

La BBC verificó videos de las consecuencias de la explosión. En ellos se vio el humo saliendo de un edificio y la gente gritando en pánico. El Times, por su parte, verificó videos de testigos, compartidos a medios iraníes, en los cuales se vieron columnas de humo oscuro saliendo de dos edificios dentro de la base naval.

Irán culpa de lo sucedido a Estados Unidos e Israel. Sin embargo, ninguno de los dos ha asumido responsabilidad por ello. El Comando Central del Ejército estadounidense afirmó estar investigando los informes sobre el incidente, mientras que el Ejército israelí afirmó no tener conocimiento de ninguna operación de las Fuerzas de Defensa de Israel en la zona.

