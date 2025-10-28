En China ahora los influencers tendrán que presentar credenciales profesionales

Tras quejas en China por desinformación de influencers en áreas de salud, financieras o legales, se impuso una nueva norma para que el contenido sea veraz. Foto: EFE - ALEX PLAVEVSKI

China ha aprobado una nueva ley que exige a los influencers en redes sociales poseer credenciales profesionales para poder hablar sobre temas regulados como medicina, finanzas, derecho y educación.

China exigirá que los creadores de contenido demuestren formación profesional con títulos, licencias o certificaciones válidas antes de publicar sobre temas especializados.

Las plataformas como Douyin , Weibo y Bilibili deberán verificar esos documentos y podrán imponer sanciones de hasta CNY 100.000 a quienes incumplan.

La medida busca frenar la desinformación y priorizar la autoridad profesional sobre la popularidad en redes sociales.

Según la normativa, los creadores de contenido deben presentar títulos universitarios, licencias profesionales o certificaciones reconocidas para probar su experiencia y calificación en esos ámbitos.

Las plataformas chinas más importantes, como Douyin (versión local de TikTok), Weibo y Bilibili, tienen la responsabilidad legal de verificar estos documentos y garantizar que los contenidos incluyan citas claras, avisos de descargo de responsabilidad y transparencia sobre las fuentes utilizadas, según Barlaman Today.

Las cuentas que incumplan con estos requisitos podrían enfrentarse a suspensiones, eliminaciones o multas de hasta CNY 100,000 (aproximadamente US 14,000).

Esta regulación, que se ha ido implementando desde 2022 y que se endurecerá en 2025, busca combatir la desinformación en internet y fomentar la difusión de contenido fundamentado en conocimientos profesionales verificados.

Se originó por quejas sobre influencers sin formación que daban consejos de salud, financieras o legales, generando riesgos para la seguridad pública.

Este esquema coloca a las plataformas como vigilantes activos del contenido, obligándolas a chequear credenciales y convertirse en filtros contra la información falsa o dañina.

Además, influirá en la planificación de campañas publicitarias y en la selección de influencers, quienes ahora deberán tener certificaciones para participar en temas especializados.

Analistas señalan que esta estrategia podría servir de modelo para otras regiones del mundo que actualmente debaten cómo regular las redes sociales para frenar la desinformación en temas sensibles relacionados con la salud, finanzas o el derecho, según Barlaman Today.

Esta medida redefine el papel de la influencia digital, poniendo énfasis en la autoridad profesional más que en la popularidad, y busca aumentar la confianza en la información online mientras limita los peligros atribuidos a consejos no verificados.

