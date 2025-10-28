“Deterioró su salud mental”: hija de Brigitte Macron sobre caso de ciberacoso

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron. Foto: EFE - TERESA SUAREZ

El juicio a 10 personas acusadas de ciberacoso sexista contra Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, comenzó ante un tribunal de París el lunes. Según aseguró su hija este martes, la salud de su madre ha sido afectada por las informaciones falsas sobre que supuestamente es transgénero.

Brigitte Macron, de 72 años, no estuvo presente en el inicio del juicio contra los acusados, ocho hombres y dos mujeres, de entre 41 y 60 años.

Pero su hija Tiphaine Auzière, una abogada de 41 años, testificó este martes ante el tribunal, donde aseguró que el ciberacoso que sufre su madre conllevó un “deterioro” de su “salud”.

Auziére aseguró que su madre “se ve obligada a prestar atención a la ropa que lleva y a sus posturas, porque sabe que su imagen puede ser tergiversada” en todo momento.

Esta información falsa nació tras la elección de Emmanuel Macron en 2017 y se volvió viral especialmente en Estados Unidos, donde la pareja presidencial emprendió recientemente acciones legales contra la podcaster de extrema derecha Candace Owens, cercana al movimiento trumpista MAGA y conocida por sus posturas antisemitas y prorrusas.

Al inicio, la pareja llamaba la atención porque Brigitte es 24 años mayor que Macron. Ellos se conocieron cuando él tenía 15 años y Brigitte era su profesora de inglés en el colegio.

Según France 24, su relación “invertía el estereotipo sexista, que permite a los hombres mayores salir con mujeres mucho más jóvenes sin generar comentarios”, y por esto, la pareja recibe tantas críticas.

Varias de las personas juzgadas en París por ciberacoso compartieron publicaciones de Owens, quien tiene millones de seguidores en redes sociales y es autora de una serie de videos titulada “Becoming Brigitte” (“Convertirse en Brigitte”).

“Pondría toda mi reputación profesional en juego para afirmar que Brigitte Macron es, en realidad, un hombre”, publicó Owens en 2024.

Además, en otro de sus videos, que luego eliminó, afirmó que la pareja (Macron y Brigette) “podría [tener] una historia de pedofilia”. Este contenido llegó a tener más de un millón de vistas.

La investigación por ciberacoso se encomendó a la brigada de represión de la delincuencia contra las personas (BRDP) tras una denuncia presentada por Brigitte Macron el 27 de agosto de 2024, lo que dio lugar a varias oleadas de detenciones, en particular en diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Varios acusados afirmaron ante el tribunal que quisieron hacer “reír” o “informar”. Entre estos figuran un corredor de bolsa, un profesor de educación física y un informático, quienes expresaron su sorpresa por tener que responder por publicaciones “satíricas” que, en su opinión, entraban dentro del ámbito de la libertad de expresión.

Una de ellos, autoproclamada “médium”, Amandine Roy, de 51 años, deseó ejercer su derecho al silencio, explicando que ya se había “expresado” sobre el tema.

Esta mujer fue la autora de un video viral publicado en YouTube en 2021 en el que Natacha Rey, que se autodenomina periodista, fue entrevistada y afirmó que Brigitte Macron nunca existió y que su hermano Jean-Michel Trogneux, asumió su identidad tras una transición de género.

En el video, Rey utilizó fotos de Brigitte para argumentar que su forma de caminar y su mandíbula eran demasiado masculinas. También insinuó una relación basada en la corrupción de menores, cuestionando que ella fuera la madre biológica de sus hijos.

La “médium” fue hallada culpable por difamación en 2024 y condenada por la justicia francesa a pagarle varios miles de euros en concepto de daños y perjuicios a Brigitte Macron y a su hermano, pero fue absuelta en apelación el pasado 10 de julio.

