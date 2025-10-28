Netanyahu ordenó atacar de inmediato la Franja de Gaza: estas son las razones

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo a los militares que realizaran poderosos bombardeos en Gaza. Foto: EFE - ABIR SULTAN

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó el martes a sus tropas atacar de inmediato la Franja de Gaza, tras acusar a Hamás de violar el acuerdo de cese al fuego patrocinado por Estados Unidos.

“Tras consultas en materia de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó a los militares realizar poderosos bombardeos en la Franja de Gaza”, indicó un comunicado de su oficina.

La declaración se dio después de que Hamás retornara los restos de un rehén. Tras el examen forense, el país hebreo anunció que lo entregado correspondía al cautivo Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo había sido parcialmente recuperado en 2023.

Según Israel, imágenes grabadas por uno de sus drones captan cómo personas de Hamás dejaron los restos del cuerpo del rehén en una fosa, y luego notificaron al personal de la Cruz Roja sobre tal descubrimiento.

“Hamás cavó un hoyo en el suelo ayer, colocó los restos parciales de Ofir dentro, lo cubrió con tierra y lo entregó a la Cruz Roja. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) captaron toda la secuencia de eventos con un dron militar, un acto deliberado y un vergonzoso engaño”, dijo el portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian.

Además del cadáver, este martes se produjeron choques entre Hamás e Israel en el sur de Gaza (Rafah), según contó a EFE un oficial, quien aseguró que el Estado hebreo estaba atacando con bombardeos y artillería el este de tal zona.

Según Hamás, Israel cometió más de 125 violaciones desde que entró en vigor el alto al fuego. El grupo recalcó que el país hebreo mató a 94 gazatíes e hirió a más de 300 individuos en ese periodo.

Israel está “impidiendo” y “obstruyendo” la búsqueda de los 13 cuerpos restantes que están en Gaza, agregó Hamás en un comunicado citado por EFE. .

“La ocupación sionista continúa aplicando una política sistemática basada en impedir y obstruir los esfuerzos de búsqueda de los cuerpos de sus soldados”, expresó el grupo.

“Israel ha rechazado explícitamente la entrada de equipos conjuntos del Comité Internacional de la Cruz Roja y la resistencia palestina a varias zonas de la Franja de Gaza para llevar a cabo esta tarea”, resaltó el mensaje.

