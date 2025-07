En Gaza, 21 niños murieron de hambre o desnutrición en un hospital

Un niño herido llega al hospital de los mártires de Al Aqsa tras un ataque aéreo israelí en el campo de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Un hospital de Gaza informó el martes que 21 niños murieron de desnutrición o hambre en las últimas 72 horas, en el territorio palestino, donde Israel está expandiendo sus mortíferas operaciones contra Hamás en medio de una ola de condena internacional.

Los 2,4 millones de habitantes de Gaza se enfrentan a una grave escasez de alimentos y artículos de primera necesidad, y los centros de distribución de ayuda humanitaria son atacados regularmente.

“Veintiún niños han muerto debido a la desnutrición y el hambre en diferentes zonas de la Franja de Gaza (...) durante las últimas 72 horas”, declaró Mohamed Abu Salmiya, director del hospital Al Chifa.

En el Hospital Naser, en el sur de Gaza, imágenes de AFP mostraron a unos padres llorando sobre los restos de su hijo de 14 años, Abdul Jawad al Ghalban, muerto de hambre y cuyo cuerpo esquelético acababa de ser envuelto en una bolsa blanca para cadáveres.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el “horror” en Gaza, donde se alcanzó “un nivel de muerte y destrucción sin precedentes en la historia reciente”.

Previamente, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó al ejército israelí de matar a 1.054 personas que esperaban ayuda desde finales de mayo, 766 de ellas “cerca de las instalaciones de GHF y 288 cerca de los convoyes de ayuda de la ONU y otras organizaciones humanitarias”.

Este martes, la Defensa Civil anunció que los ataques israelíes mataron a 15 personas, 13 de ellas en el campamento de Al Shati, en el norte de Gaza, que alberga a miles de desplazados.

Raed Bakr, de 30 años y padre de tres hijos, describió una “explosión masiva” durante la noche.

“Pensé que estaba en una pesadilla. Fuego, polvo, humo y restos humanos volando por los aires, escombros por todas partes. Los niños gritaban”, dijo Bakr, cuya esposa muriò por el conflicto el año pasado.

“Noche de terror”

Muhannad Thabet, de 33 años, cuenta que vivió “una noche de terror” en el campamento, con “permanentes ataques aéreos y explosiones”.

La Defensa Civil también informó el martes de la muerte de dos personas en Deir el Balah, en el centro del territorio, donde Israel había anunciado el día anterior la expansión de sus operaciones y había llamado a la población a evacuar.

El ejército israelí declaró que sus soldados “identificaron disparos en su dirección, en la zona de Deir el-Balah y respondieron al fuego atacando el origen de los disparos.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre 50.000 y 80.000 personas se encontraban en la zona en ese momento, y casi el 88% de Gaza se encuentra ahora bajo una orden de evacuación israelí o incluida en una zona militarizada israelí.

“Vimos hombres esperar durante horas bajo el sol con la esperanza de hacerse con una simple comida”, agregó.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió del riesgo “extremadamente alto” de graves violaciones del derecho internacional tras la expansión de las operaciones israelíes.

“Situación terrible”

El lunes por la noche, la Organización Mundial de la Salud, anunció que soldados israelíes entraron a la residencia del personal de la agencia de la ONU en la zona de Deir el Balah.

Estos soldados obligaron a “mujeres y niños a evacuar las instalaciones” mientras que “el personal masculino y sus familiares fueron esposados, desnudados, interrogados y controlados bajo la amenaza de un arma”, declaró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Entretanto, Francia exigió el martes “que se permita a la prensa libre e independiente acceder a Gaza para mostrar lo que está ocurriendo allí”, donde más de dos millones de palestinos corren el riesgo de morir de hambre.

El ministro francés de Relaciones Exteriores fue entrevistado por la radio pública France Inter sobre la situación de varios colaboradores que trabajan desde Gaza para AFP y que según la dirección de la agencia viven una “situación terrible”.

